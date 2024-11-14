Частично торговля продолжается. Мы уже рассказывали, что здесь в будущем построят жилой комплекс. Территорию рынка приобрел застройщик «Группа Голос».
«Сейчас мы приводим территорию в порядок, очищаем её и проводим работу с арендаторами. Мы стремимся обеспечить им комфортные условия для завершения их деятельности на территории бывшего рынка. Те, кто вел бизнес в соответствии с законами, могут продолжать работу до конца срока аренды, вплоть до апреля-мая 2025 года», — прокомментировали ситуацию в компании.
Несмотря на то, что на рынке сейчас мало посетителей, некоторые отделы продолжают работать. К соседству с ними привыкли жители близлежащих домов. Но задумываться о смене локации приходится всем — и добросовестным арендаторам, и тем, кто официально аренду не оформлял.
Для отходов установлены контейнеры.
Крупный строительный мусор грузят сразу в машину.
Территория рынка с каждым днем становится все более пустой. Можно представить масштабы стройки, которую здесь собираются развернуть.
«Зеленый рынок» располагается рядом с храмом Святой Троицы.
«Тридцать пять лет рынок был у нас под боком, и вот теперь произошло то, чего ждал весь город, я думаю. Я служу в храме Святой Троицы с июля 1990 года и поэтому отвечаю на любой вопрос о рынке честно и без обиняков — рад, что это происходит. Очень надеюсь, что сотрудничество с новым собственником будет плодотворным и правильным», — прокомментировал будущее соседство Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Храма Святой Троицы.
Проект и сроки начала и окончания стройки пока неизвестны.