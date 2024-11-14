Что происходит на «Зеленом рынке» в Челябинске

Как сейчас выглядит старейшая торговая площадка в центре города, смотрите в фоторепортаже «Первого областного»

«Сейчас мы приводим территорию в порядок, очищаем её и проводим работу с арендаторами. Мы стремимся обеспечить им комфортные условия для завершения их деятельности на территории бывшего рынка. Те, кто вел бизнес в соответствии с законами, могут продолжать работу до конца срока аренды, вплоть до апреля-мая 2025 года»,

— прокомментировали ситуацию в компании.





Обстановка на «Зеленом рынке» в Челябинске на 14 ноября следующая: идет демонтаж киосков, останки собирают манипулятором и вывозят.Частично торговля продолжается. Мы уже рассказывали, что здесь в будущем построят жилой комплекс. Территорию рынка приобрел застройщик «Группа Голос». Несмотря на то, что на рынке сейчас мало посетителей, некоторые отделы продолжают работать. К соседству с ними привыкли жители близлежащих домов. Но задумываться о смене локации приходится всем — и добросовестным арендаторам, и тем, кто официально аренду не оформлял.

«Тридцать пять лет рынок был у нас под боком, и вот теперь произошло то, чего ждал весь город, я думаю. Я служу в храме Святой Троицы с июля 1990 года и поэтому отвечаю на любой вопрос о рынке честно и без обиняков — рад, что это происходит. Очень надеюсь, что сотрудничество с новым собственником будет плодотворным и правильным»,

— прокомментировал будущее соседство Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Храма Святой Троицы.

Для отходов установлены контейнеры.Крупный строительный мусор грузят сразу в машину.Территория рынка с каждым днем становится все более пустой. Можно представить масштабы стройки, которую здесь собираются развернуть.«Зеленый рынок» располагается рядом с храмом Святой Троицы.

Проект и сроки начала и окончания стройки пока неизвестны.