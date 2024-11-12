На месте «Зеленого рынка» в Челябинске построят жилой квартал

Появление жилых домов уже согласовали с будущими соседями — храмом Святой Троицы

На территории «Зеленого рынка» в центре Челябинска собираются построить жилой квартал. Территория стала собственностью компании «Группа Голос».

На рынке еще идет торговля, с арендаторами ведут переговоры.

«Те, кто вел бизнес в соответствии с законами, могут продолжать работу до конца срока аренды, вплоть до апреля-мая 2025 года», — комментируют в пресс-службе строительного холдинга.

На рынке сейчас убирают некоторые киоски, очищают территорию.

Уже произошел диалог с будущими соседями — руководством храма Святой Троицы. Представители строительной компании обсуждали взаимодействие в Челябинской епархии.

«Значит, застройщики понимают важность и значение Троицкого храма. Епархия поддерживает радикальное изменение территории, прилегающей к храму, ведь это очевидно шаг вперед, это преображение облика нашего Челябинска», — цитирует Игоря Шестакова пресс-служба компании «Группа Голос».

Пока неизвестны сроки, когда начнется строительство и на торговой площадке вырастут новые дома. Проект жилого квартала находится на ранней стадии разработки.