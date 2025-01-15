Что хранит музей криминалистики в Челябинске

Знакомим читателей с раритетами и современным оборудованием следователей

Сегодня, 15 января, отмечается День образования Следственного комитета России как самостоятельного ведомства. Созданный в 2011 году в результате реформы правоохранительной системы, СК стал основным органом, занимающимся проведением расследований по уголовным делам, и теперь его деятельность напрямую влияет на жизнь людей и государственных институтов. ИА «Первое областное» заглянуло в музей СУ СКР по Челябинской области, в частности в закрытую его часть — музей криминалистики. Об экспонатах нам рассказал старший следователь-криминалист, полковник юстиции Александр Котарев.

Создание музея началось в 1970-х годах по инициативе Геннадия Нигматулина, начальника отдела криминалистики прокуратуры Челябинской области. Экспонаты планировались как учебные пособия для занятий и стажировок молодых следователей. Первоначально музей задумывался как учебный класс по криминалистике.

Фонд музея на протяжении всего времени пополнялся предметами, которые собирали по всем прокуратурам области. Прокуроры-криминалисты обследовали старые следственные и экспертные принадлежности. Также поступали предметы, которые были доказательствами в уголовных делах, такие как документы и деньги с признаками подделки, элементы боеприпасов, а также огнестрельное и холодное оружие.

С момента создания Следственного комитета Российской Федерации музей расширил свою экспозицию. В настоящее время он состоит из двух частей.

«Одна часть, общедоступная, расположена в холле второго этажа следственного управления. Здесь можно увидеть образцы обмундирования, принадлежностей, криминалистической техники, а также стенды, посвященные истории формирования коллектива следственного управления с 2007 года, показывающие повседневную деятельность следователей», — рассказал Александр Котарев.

В «исторической» части показаны копии документов разных эпох, относящихся к созданию следственных органов Российской империи, СССР и современной России. Например, представлены фотографии Троицкого окружного суда 1917 года и документы по делу о розыске «смертоубийцы Уйской крепости» казака Григорея Буторина, которые показывают, как в те времена проводились следственные мероприятия.

Вторая часть экспозиции находится в учебном классе криминалистики следственного управления. Доступ сюда ограничен, так как в экспозиции — образцы оружия и боеприпасов, хотя и находящихся в небоеспособном состоянии.

Здесь, помимо холодного, огнестрельного (в том числе полностью самодельного, кустарно изготовленного, автоматического) оружия и боеприпасов, имеются такие экспонаты, как приборы освещения, фото- и киноаппаратура разных лет, различные образцы криминалистической техники, документы и денежные знаки со следами подделки. Посмотрите, все эти банкноты — фальшивки. А на следующем фото представлено самодельное оборудование для чеканки фальшивых монет.

Особый интерес представляет комплектный следственный чемодан образца 1947 года. Посмотрите, как он выглядит. И до сих пор подобные предметы используются в следственной практике.

Здесь и специально изготовленные макеты, изображающие части человеческих тел со следами повреждений.

А выше — фото инструмента, предназначенного для сшивания дела. Образец 1979 года.

«Отсюда и выражение — шить дело. До сих пор так шьем, только на современном оборудовании. И всегда черными нитками, заметьте», — сказал следователь.

Также в данной части экспозиции располагается библиотека специальной и научной литературы и учебный полигон для отработки действий следователя в ходе осмотра места происшествия. Вот и «потерпевший» расположился на диване.

В подвале управления хранится оборудование, которым следователи пользуются каждый день. Чемоданы, металлоискатели, осветительные приборы, оборудование для выявления биологических следов и отпечатков пальцев.

Георадар используется для поиска криминальных захоронений. Магнитные грабли помогают искать гильзы, пули в труднодоступных местах, в траве. Можно найти и выброшенный в траву нож.

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