Магнитогорцу вынесли приговор за изнасилование и убийство таксистки

Преступление оставалось нераскрытым более 23 лет

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В Магнитогорске вынесен приговор за резонансное преступление, совершенное в 2001 году. Летом на одной из улиц было обнаружено тело 47-летней женщины с электропроводом на шее, а недалеко от места происшествия — ее автомобиль, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области, на помощь пришли новые технологии: с их помощью следователи проанализировали отпечатки пальцев, найденные на месте трагедии, и проверили их по федеральной базе данных.

«В результате в поле зрения правоохранителей попал 41‑летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, применение насилия в отношении женщины, а также совершение ряда имущественных преступлений. Также выяснилось, что в 2001 году мужчина жил в непосредственной близости от места совершения преступления», — рассказали в СУ.

Потянув за эту ниточку, следователи размотали весь клубок: тогда, в июле 2001‑го, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне автомобиля, напал на таксистку, изнасиловал ее, а чтобы скрыть это преступление, задушил женщину электропроводом.

«Под тяжестью собранных доказательств фигурант дал признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет 10 дней в колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Муж и сын убитой выразили следователям благодарность за проделанную работу.