Что еще удивит Ольгу Бузову в Челябинске

У нас есть не только сирень и суслики

Российская певица Ольга Бузова второй день находится в Челябинске. Вчера мы публиковали видео, где артистка восхищается ботаническим садом ЧелГУ в своих соцсетях. Мы решили составить топ, чему еще стоит удивиться Ольге в южноуральской столице.

Помимо всех сортов сирени в Челябинске вовсю цветет яблоня, черемуха. Такая красота сейчас в сквере Защитников Отечества в Ленинском районе.

В парке Пушкина можно встретить и редкую сакуру. Для Ольги, замеченной у здания ЮУрГИИ имени Чайковского, до нее всего лишь рукой подать.

А во время дождя (который зачастил в последнее время) можно успеть сфотографировать вот такую красоту.

И не только сусликов можно встретить у нас в городе. Вот, например, утки. И не где-то на озере или реке, а в фонтане в самом центре Челябинска. Наверно, заранее готовятся ко Дню ВДВ…

Но больше всех хотят, чтобы их покормили, белки. Рыжие красавицы обитают практически во всех парках Челябинска. Советуем заглянуть в парки Пушкина и Гагарина.