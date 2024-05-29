Ольгу Бузову восхитили суслики и сирень в Челябинске

Она опубликовала видео в своем телеграм-канале

Сегодня, 29 мая, российская певица Ольга Бузова находится в Челябинске. Об этом артистка сообщила в своем телеграм-канале во время прогулки в одном из городских парков. Ее восхитила сирень и суслики.



«Сегодня я в Челябинске. Мою любовь к сирени вы знаете. Посмотрите, сколько здесь сортов сирени. Как красиво!»— сказала певица.

В следующем видео она показала двух сусликов, один из которых из любопытства встал на задние лапки.

Судя по всему, певица находится в ботаническом саду ЧелГУ, который славится уникальными растениями и наличием сусликов.