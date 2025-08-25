Лето-2025 в Челябинской области завершится дождливой и прохладной погодой

Но несколько теплых дней все же будет

Наступила последняя неделя лета. В Челябинской области она началась с аномальной жары, а завершится дождями и прохладой. Подробнее о том, что ждет южноуральцев, — в материале ИА «Первое областное».

В начале недели на погоду в регионе продолжит влиять антициклон, из-за чего воздух раскалится до +30 градусов. Понедельник станет самым жарким днем за всю неделю. Уже во вторник влияние антициклона начнет ослабевать, к границам области приблизится холодный атмосферный фронт, который начнет постепенно снижать температуру. К концу недели будет около +15. Южный ветер сменится сначала западным, а вскоре и северо-западным. Со второй половины недели начнутся дожди.

В Челябинске уже в среду температура снизится до +20, пройдет дождь. До конца недели синоптики обещают небольшие осадки и похолодание до +16 градусов.

На севере области тепло будет только сегодня. Во вторник ожидается +21 градус, со среды зарядят дожди, а температура зафиксируется на +15 градусах.

Жителям южных районов региона существенных изменений не обещают: дождей там почти не будет, а температура снизится максимум до +21 градуса. И то лишь к выходным.