Челябинцы проводят новогодние каникулы в ледовом городке «Сада Победы»

В этом году его оформили в стиле сказки Морозко

Парк Победы в праздники превратился в ожившую зимнюю сказку. Дети с визгом покоряют ледяные горки, родители ловят радостные моменты на камеру у светящихся фигур Деда Мороза и Снегурочки. Как челябинцы проводят каникулы — в фоторепортаже ИА «Первое областное».





В этом году оформление ледового городка в парке Победы горожане выбирали сами путем голосования. Темой стала всеми любимая детская сказка Морозко.





Сказка украсила место отдыха. Здесь каждый находит занятие для себя: одни активно катаются, другие не спеша гуляют среди ледяных скульптур, третьи просто греются с термосом, наблюдая за всеобщим весельем.





Ледовый городок в парке Победы будет работать до конца февраля.





Ранее ИА «Первое областное» показывало новогодние гуляния челябинцев на площади Революции.