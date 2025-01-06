В Челябинск доставили ковчег с частицей яслей, в которые был положен Христос после рождения

Святыня будет храниться в Христорождественском соборе

Сегодня, 6 января, в кафедральный собор Рождества Христова в Челябинске доставили ковчег с частью яслей, в которые был положен Иисус Христос после рождения. Святыня заключена в медальон XIX века, историко-культурную ценность которого подтвердили специалисты Третьяковской галереи, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«В рождественскую ночь и во все дни празднования реликвия будет доступна для поклонения. После праздников она также останется на хранении в Христорождественском соборе»,— уточнили в епархии.

Согласно Евангелию, Дева Мария с Иосифом отправилась на перепись в Вифлеем. Заселиться в гостиницу они не смогли из-за большого количества людей и были вынуждены ночевать в пещере, куда загоняли скот. В ту же ночь Мария родила Иисуса Христа. Спеленав младенца, она положила его в ясли — кормушку для животных. Именно ее частица и хранится в медальоне.