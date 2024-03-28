Челябинский завод «Метран» показал, куда направит 2 млрд рублей инвестиций

Предприятие также занимается развитием творческих стартапов

Вот уже год, как промышленная группа «Метран» купила российский бизнес компании Emerson и поставила производство приборостроительного оборудования на собственные рельсы. Компания ставит перед собой задачу автоматизировать технологические процессы на промышленных предприятиях России, сделав их эффективнее, безопаснее, масштабнее и быстрее. О том, как устроен завод в Челябинске, какие есть планы по развитию компании и при чем здесь мотосерф, рассказали 27 марта во время экскурсии по предприятию.



То, что предприятие занимается автоматизацией систем, понятно уже со входа в здание. Если случайно забыл пропуск, система пропустит с помощью сканирования лица.

«Наша стратегия — это автоматизация любых предприятий, связанных с добычей, переработкой, транспортировкой газа и нефти; металлургическая и химическая промышленность. У нас есть также и гражданское применение нашей продукции, например, в пищевой промышленности. Соответственно, мы не просто производим приборы, мы делаем комплексные системы под ключ, наполняя их своими узлами, решениями, приборами, программными комплексами», — объяснил исполнительный директор промышленной группы «Метран» Артем Шпаров.





Предприятие выпускает средства измерений: датчики давления, температуры, уровня, расхода, средства коммуникации, решения для метрологического обеспечения предприятий. Говоря простыми словами, автоматизированное оборудование упрощает жизнь как сотрудников завода, так и самого предприятия.





Начальник производства промышленной группы «Метран» Виталий Лебедь привел в пример измерение уровня жидкости в резервуаре. Это можно сделать в ручном режиме линейкой или применить датчик измерения уровня на базе датчиков давления.





«Любым процессом нужно управлять: крутить вентили, забрасывать поплавки, измерять. Но все может работать само», — объяснил Виталий Лебедь.

Работа в цехе на производстве также автоматизирована. Датчики подаются в специальных емкостях, чтобы сотрудникам не приходилось их тягать самостоятельно. Под потолком установлена кран-балка для транспортировки еще более тяжелых предметов.





Любопытно оборудован склад. Это помещение высотой семь метров, в котором находятся до 50 полок. Чтобы получить нужный элемент, достаточно поднести штрихкод, и система сама выдаст нужную деталь. При этом если вдруг внутри окажется человек, то она перестанет работать.





Компания планирует направить 1 миллиард на расширение производства. Инвестиции получат 4 основных направления: новые продукты, новые технологии, автоматизация и цифровизация, масштабирование существующих производственных линий. Еще 1 миллиард инвестиций направят на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Средства пойдут как на развитие уже производимой линейки продукции датчиков давления, расхода, температуры, уровня, так и на принципиально новые направления в сфере автоматизации.





Завод также заинтересован в творческих стартапах. Например, сейчас обсуждается производство двигателя на «Метране» для мотосерфа. Доски с двигателями для передвижения по воде создает ООО «Специальное конструкторское бюро „Метеор“».



«Есть много интересных вещей, в которые можно вкладываться. Хотим обеспечить массовое производство таких сноубордов по воде с двигателем. Доска будет развивать скорость до 50 километров в час», — рассказал об одном творческом проекте генеральный директор промышленной группы «Метран» Антон Дружинин.





Артем Шпаров уточнил, что перед компанией не стоит цель получить «бешеный финансовый выхлоп» от творческих идей.

«У нас цель в своей сфере — полностью занять нишу, а в новых — найти свежую мысль, которая выстрелит. Люди приходят к руководству и рассказывают об идеях. Несколько человек пришли с идеей водного самоката. Есть совершенно сумасшедшие идеи, которые не совсем ложатся на бизнес-основу. Есть те, которые мы стараемся вырастить», — сказал Артем Шпаров.

Гендиректор Антон Дружинин озвучил, что в этом году в планах — организовать продажи за рубеж. Ранее заключили крупный контракт на поставку датчиков для автоматизации работы 1300 добывающих скважин. Оборудование отгрузили в Узбекистан. Среди других потребителей — Белоруссия и Казахстан, также есть единичные поставки в Аргентину, Турцию, Мьянму.