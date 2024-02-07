На Южном Урале открылся IX фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана

Челябинских зрителей искупали в море джазовых импровизаций

Отличники импровизации и бездна самоиронии — в Челябинской области стартовал пятидневный фестиваль музыкального юмора под руководством джазмена Игоря Бутмана. Праздник джаза состоялся в зале Сергея Прокофьева Челябинской филармонии. Подробности — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Открыл фестиваль — уже по многолетней традиции — «Уральский диксиленд».

«Это вообще самая веселая джазовая группа в мире. И они отлично настраивают зрителей на дальнейшую многочасовую программу», — так характеризует команду Валерия Сундарева Игорь Бутман.

За ними на сцену вышли московские гости — Brevis Brass Band, которые в обнимку с инструментами выделывали невероятные танцевальные па и исполняли самые разноплановые композиции, даже те, которых от джазовых музыкантов вроде бы и не ждешь.

Так, в их исполнении прозвучал, например, отлично узнаваемый и в то же время солидно переработанный «Дельтаплан» Валерия Леонтьева.

«Ребята невероятные: могут сыграть одинаково великолепно как Гершвина и Рахманинова, так и фанк и любую советскую или современную песню, которая в их обработке может даже обрести дополнительные смыслы. Все это они объединяют, вызывая улыбки на лицах зрителей», — говорит про них худрук фестиваля Игорь Бутман.

«Я старомоден, но ни капельки не стар», — еще один бэнд на сцене Челябинской филармонии — Billy’s Band, основанный питерским джазменом и джентльменом Билли Новиком.

«Человек, который одинаково великолепно поет Вертинского и Утесова, джазовый стандарт и песни собственного сочинения — обаятельный питерский сарказм», — говорит о нем Игорь Бутман.

«Тягучий городской свинг с питерским акцентом», — так говорит о своей команде сам Билли.

Зал полностью подпадает под очарование его чуть хриплого голоса, а в антракте зрители выстраиваются в очередь за пластинками, автографами и фото с новыми кумирами.

«А сейчас на сцену выйдут настоящие музыканты», — так завершает свое выступление Billy’s Band, имея в виду Игоря Бутмана и его Moskow Jazz Orchestra.

С ними на сцене — виртуозная вокалистка Варвара Убель.

«Варвара была победительницей конкурса „Ну-ка, все вместе“ на телевидении. Универсальная российская звезда нового поколения. Она настоящий феномен, которая буквально купается в разных стилях, в музыке, импровизации», — рассказал Игорь Бутман.

И во всем этом — на русском, английском и универсальном музыкальном — артисты буквально искупали челябинского зрителя.

«Пробрало до мурашек», — делились потом впечатлениями те, кому посчастливилось стать свидетелями этого праздника джаза.

Сегодня в атмосферу джаза окунутся жители Озерска. Завтра фестиваль продолжится в Златоусте, 9-го — в Миассе, а завершится IX фестиваль музыкального юмора 10 февраля в Сатке, где выступит австралийская певица Fantine в сопровождении Московского джазового оркестра.