На Южном Урале стартует пятидневка музыкального юмора с Игорем Бутманом

Кто и чем будет удивлять южноуральцев, кроме самого маэстро

В Челябинской области во вторник, 6 февраля, стартует IX Международный фестиваль музыкального юмора (6+). Художественный руководитель и вдохновитель фестиваля народный артист России Игорь Бутман вновь познакомит южноуральцев с артистами из разных уголков мира. Фестиваль пройдет с 6 по 10 февраля в Челябинске, Озерске, Златоусте, Миассе и Сатке.

В открытии примут участие столичные коллективы Brevis Brass Band (Москва) и Billy’s Band (Санкт-Петербург). Кроме них на сцену поднимется Варвара Убель (вокал, Москва), а также сыграет Московский джазовый оркестр под управлением главного посла российского джазового искусства на мировой сцене Игоря Бутмана.

В среду, 7 февраля, в атмосферу джаза окунутся жители Озерска, на следующий день — Златоуста; 9 февраля жители Миасса познакомятся с творчеством австралийской певицы Fantine. Завершится фестиваль 10 февраля в Сатке, где также выступит Fantine в сопровождении Московского джазового оркестра.