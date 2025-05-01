Челябинские профсоюзы отметили Первомай

Митинг-концерт прошел в парке Гагарина

Для представителей профсоюзов в Челябинске устроили праздничную акцию в парке Гагарина. Митинг-концерт прошел под лозунгом «Доблестный труд — гарантия Победы». Фотограф ИА «Первое областное» побывал там.





Флаги, шары и плакаты принесли челябинцы в 1 мая в парк Гагарина. Здесь собрались горожане разных возрастов, чтобы отметить Праздник Весны и Труда.





Торжественно открыл гуляния первый замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк.





На сцене выступили городские творческие коллективы а также представители профорганизаций.









Ранее в Челябинске состоялась городская легкоатлетическая эстафета.