Бажовка может вырасти вдвое

Гости 31-го Бажовского фестиваля уже планируют поездку на 32-й

Все, что только возможно сделать руками, можно найти в эти дни в одном месте. Видите максимальную концентрацию умельцев самого разного толка на квадратный метр — не ошибетесь: это площадка Всероссийского Бажовского фестиваля, который проходит в Челябинской области в 31-й раз.





Корреспонденты ИА «Первое областное» тоже были здесь не впервые — и в очередной раз свидетельствуем: столько добрых, светлых и улыбчивых людей мало где можно встретить. Лица и остальная красота Бажовки-2025 — в нашем фоторепортаже.













Пожалуй, впервые за всю историю погода на фестивале не безусловно безоблачная — то и дело принимается дождик, иногда переходящий в ливень.





Но гостей это, кажется, вообще не смущает: народ дружно облачается в дождевики и продолжает внимать красоте — на сцене и вокруг.

«Редко-редко нам не везет с погодой, в этом году моросит дождь, но наши южноуральские сердца горячие, и мы согреем всех наших гостей, которые приехали к нам со всей нашей огромной страны, чтобы вместе продолжить хранить и передавать традиции», — обратилась к собравшимся общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Заместитель директора Государственного российского Дома народного творчества имени Поленова Андрей Беляев признался, что по работе побывал на многих подобных фестивалях, но, пожалуй, именно южноуральская Бажовка может претендовать на то, чтобы перейти в категорию «по любви»:

«Удивляет размах фестиваля, потому что, действительно, по работе приходится быть в разных регионах, в разных странах, но то количество мастеров, которые собираются ежегодно на Челябинской земле, на Бажовском фестивале, конечно, вызывает восхищение. Сколько людей у нас в нашей стране и в Челябинской области, в частности, занимаются любительским искусством. А любительское искусство — от слова „любить“, а значит, Бажовка — это о любви».

В полном восхищении — от площадки, от фестиваля, от организации, встреч и людей — генеральный директор «Объединение центров развития культуры» Тульской области Елена Арбекова.

«Это удивительный фестиваль, который показывает мощь — мощь ремесленную, мощь русского духа. Таких больших масштабных мероприятий, к сожалению, в Тульской области по ряду причин сейчас невозможно. Получаешь такое огромное удовольствие от действительно мастеровых людей, которые приехали со многих уголков России. Поистине, Бажовка — огромный, красивый, удивительный фестиваль на карте страны».

Она отдельно выделила роль организаторов:

«Отдельные слова благодарности и восторга директору Центра народного творчества Оксане Михайловне Громовой. Все сделано так вкусно, так удивительно».

Гости из Тулы привезли продукцию промыслов своего мастерового края: Тульскую городскую игрушку, Белевское кружево и лоскутное шитье.

«Первый раз приехали только „пощупать“, показать своих мастеров, ремесла, народно-художественную промышленность. В планах на следующий год — привезти еще оружейных мастеров и, конечно, уже и мастер-классы. Есть огромное желание продолжить сотрудничество», — говорит Елена Арбекова.

Строят планы на следующий год и гости из Узбекистана. Как говорит начальник Управления культуры Бухарской области Шерзод Тилавов, на Бажовку-2026 почти наверняка приедут творческие, этнические коллективы республики, и фестиваль вновь станет международным.





Словом, Бажовка растет и ширится — несмотря ни на какую погоду. Но сможет ли демаринская площадка вместить всех желающих, которых с каждым годом становится все больше и больше? — Сможет, уверен министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин:

«Мы площадку под Бажовский фестиваль выбирали с запасом. Рекордным по числу посетителей у нас пока был прошлогодний юбилейный фестиваль, когда в Демарино побывали 65 тысяч гостей со всей страны. А вообще, мы считали, поляна может и готова вместить более 120 тысяч любителей народного творчества», — говорит министр.

Алевтина из Екатеринбурга за день распродала все свои необычные мочалки: все они — герои мультиков и ушли просто нарасхват. Говорит, идея пришла во время ковида:

«Как пенсионерам велели сидеть по домам, то чтобы не сойти с ума, начала вязать мочалки, а чтобы было повеселее — решила, что надо делать их в виде варежки: одной стороной моешься, а с другой тебе мордашка улыбается. Для детей, в основном берут, но и взрослые интересуются».

На банной площадке – настоящий распар. Во всех смыслах.

А у избушек, и правда, есть ножки.

Генеральный информационный партнер 31-го Всероссийского Бажовского фестиваля – Первый областной медиахолдинг