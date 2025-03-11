«Андеграунд жив!»: в Челябинске на день открыли выставку современной фотографии

В галерее вывесили снимки и закрасили стены гуашью

В Челябинске открылась и тут же закрылась фотовыставка современных авторов. На один вечер в галерее современного искусства «Дыра» напротив морга 20 авторов показали свое, нестандартное видение искусства и, в частности, фотографии. Про что и зачем это было, узнал корреспондент Первого областного информагентства.

В октябре в Челябинске стартовал цикл встреч с независимыми местными авторами — Дашей Федоровой, Алексеем Сыровым, Ириной Катаевой, Ильей Ремезовым. Это был масштабный проект под названием «Фотография андеграунда». Черту подвели однодневной выставкой без названия.

Независимость. Хулиганство. Свобода. Этими словами можно описать то, что творилось в галерее в дебрях Тракторозаводского района. Двадцать зрителей и одновременно художников (даже те, кто не участвовал в фотокружке) показали свои работы так, как хотели: печатали снимки как листы календаря, лепили кадры на свою одежду. Причем кто-то все же начинал расклеивать фото аккуратно в ряд, но в итоге вечер закончился полным хаосом (творческим конечно). Полотна ткани свисали с потолка, на импровизированных пнях расставили бумажных птичек, делали коллажи в моменте прямо на стене, подвешивали мандарины и рвали карту Нью-Йорка.





Белых стен решили не оставлять. По примеру зарубежных галерей экспозицию замиксовали с рисунками на стенах, окнах. На двери написали желтой краской «Обоюдно». В углу — «Берегите зубы» (а рядом остановился парень с зубной щеткой в руках).





Центром выставки стала инсталляция из барабана стиральной машины и металла. Казалось бы, при чем здесь фотография?





«Выставкой мы показали и доказали, что андеграунд — это не столько стилистика визуального направления, а образ жизни и мыслей, в котором существуют авторы. Художники андеграунда противопоставляют себя популярным эстетикам, ставя на первое место в творчестве не коммерческий и/или выставочный успех, а независимость, свободу, эксперимент. В нашем городе ребята создают искусство буквально из ничего, их проекты часто недолговечны и малозаметны. Но, несмотря на это, они борются и идут вперед», — поделилась автор фотокружка Лена Лисицкая.





Закончится ли эпоха андеграунда? Лена Лисицкая считает, что нет — каждый год на нашей планете рождаются новые творцы, бросающие вызов массовой культуре.

«Пока существует мейнстрим, так называемые популярные тренды, найдутся и авторы, готовые пойти против течения и показать свое видение вопреки и наперекор», — добавляет девушка.

Сам фотокружок не завершает свою работу, а перетекает в другие направления: организаторы готовят лекции от искусствоведов опять же про андеграунд и блок мероприятий по коммерческой фотографии.