Алексею Текслеру представили дроны, произведенные в Челябинске

Аппараты уже зарекомендовали себя как разведчики и спасатели

В День космонавтики губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в Южно-Уральском университете и пообщался с представителями военного учебного центра вуза. Какую технику продемонстрировали губернатору — в фоторепортаже информагентства «Первое областное».

На кафедре Воздушно-космических сил ЮУрГУ готовят студентов, способных управлять беспилотными летательными аппаратами средней дальности и ремонтировать их. Набирают на кафедру по 110 человек в год.

Во время осмотра губернатору показали дрон, сделанный в Челябинске, — аппарат имени Александра Антонова.

Также внимание обратили на аппарат «Форпост», на котором обучается личный состав.

Первые «Форпосты» начали применяться в Сирии в 2015 году, где аппараты зарекомендовали себя в качестве разведывательных устройств.

Некоторые представленные беспилотники изначально применялись для гражданских целей, например геодезических работ. С началом специальной военной операции дроны поступили «на службу» в качестве разведчиков.

Подобные дроны применяются и спасателями. Так, вчера для поиска и спасения рыбаков на озере Куракли-Маян в Челябинской области использовались беспилотники с тепловизором.

Кроме того, сотрудники кафедры продемонстрировали средства связи, которые используют для управления в авиации, транспортный дрон, противотанковые управляемые ракеты и беспилотники ударного типа.