Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в День защитника Отечества

В Челябинской области почтили память погибших в боях южноуральцев

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества в Челябинске прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню. Участие в церемонии приняли губернатор Алексей Текслер, члены правительства, председатель регионального Заксобрания Олег Гербер, сотрудники администрации Челябинска и многие другие, передает ИА «Первое областное».

Перед началом церемонии все присутствовавшие почтили память тех, кто погиб в боях, минутой молчания.

После началась торжественная церемония возложения цветов и венков.

«Опора на мощь Вооруженных сил всегда помогала нашей стране выстоять в самых трудных испытаниях. И сегодня новое поколение защитников с оружием в руках сражается за родную землю, с честью выполняет свой воинский долг. Участники специальной военной операции стали истинными наследниками фронтовиков Великой Отечественной войны, их достойными продолжателями. В преемственности героических традиций — залог непобедимости нашей страны»,— сказал Алексей Текслер.

Возложить цветы к Вечному огню пришли также родственники ветеранов и просто неравнодушные челябинцы.

Подобные мероприятия, а также праздничные концерты и программы проходят сегодня на всей территории Челябинской области.

Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 23 Февраля здесь.