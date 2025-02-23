Алексей Текслер поздравил южноуральских защитников Отечества с 23 Февраля

Участники СВО стали истинными наследниками фронтовиков Великой Отечественной войны

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и подчеркнул, что это праздник мужества и отваги, дань глубокого уважения и благодарности воинам всех поколений, чья жизнь стала примером стойкости, героизма и безграничной преданности Родине.

«Символично, что 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества и 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Опора на мощь Вооруженных Сил всегда помогала нашей стране выстоять в самых трудных испытаниях, победить любого агрессора. И сегодня новое поколение защитников с оружием в руках сражается за родную землю, с честью выполняет свой воинский долг»,— сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что участники спецоперации стали истинными наследниками фронтовиков Великой Отечественной войны и их достойными продолжателями. И в преемственности героических традиций — залог непобедимости России.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал всем защитникам Отечества стойкости и крепкого здоровья.