Алексей Текслер посетил коллективный стенд Челябинской области на «Иннопроме‑2024»

Уникальные разработки представили 25 предприятий региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил коллективный стенд Челябинской области на «Иннопроме-2024», где уникальные разработки презентовали 25 промышленных предприятий региона. В этом году на стенде — одном из самых больших на выставке — представлены роботы-манипуляторы, системы обнаружения БПЛА, новые модели трамваев и оборудование для газовой и нефтяной промышленности.

«Здесь представлены предприятия разной направленности, но все — инновационные, ориентированные на импортозамещение или опережение. Есть ряд разработок, которые не представлены еще нигде в мире. Например, робот, который делает расцепку вагонов в автоматизированном режиме. Уверен, что РЖД будут применять эту технологию, а первые роботы появятся у нас на станции Челябинск. Также мы представили своих промышленных роботов. Уверен, что эта площадка позволит нашим предприятиям завязать новые контакты, заключить новые соглашения», — отметил Алексей Текслер.





Глава региона осмотрел экспозицию компании НПО «Андроидная техника», которая презентует роботизированный комплекс для восстановления локомоторных функций кистей рук пациентов с двигательным дефицитом «Ортез‑1».





Такой комплекс способен помочь пациентам после инсульта, травм, операций и заболеваний центральной нервной системы. В компании не только разработали оборудование, но и создали интерфейс под названием «мозг-компьютер», который позволяет добиться лучших результатов.

ООО «Завод роботов» представило на выставке первую серийную модель промышленного робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900. В 2025 году планируется выпускать до тысячи манипуляторов и при этом значительно расширить ассортимент.





Алексей Текслер оценил разработку Группы компаний «Метран», представившей на «Иннопроме-2024» компактное персональное плавательное средство «Мотосерф», обеспечивающее транспортировку человека со скоростью 50 километров в час с запасом хода в среднем 50 минут. Также сотрудники предприятия познакомили главу региона с работой прототипа турбореактивного двигателя.





Челябинский радиозавод «Полет» представил на коллективном стенде Челябинской области стационарный комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Сфера». Он предназначен для защиты объектов критически важной инфраструктуры от атак беспилотников. Также на заводе разрабатывают мобильные комплексы противодействия БПЛА (предназначены для подавления каналов управления). Их уникальность в том, что они могут применяться как на земной поверхности, так и монтироваться на транспорт.

НТЦ «Приводная техника» представил на выставке буровой комплекс с системой накопления и хранения электроэнергии.

Следующая экспозиция — миниатюрная модель трамвайного вагона «Кастор» Усть-Катавского вагоностроительного завода, выполненная в масштабе 1:32. Трехсекционный шестиосный четырехдверный трамвайный вагон модели 71-639 «Кастор» со 100% низким уровнем пола разработан специально для эксплуатации в ряде городов России в упрощенном варианте, оснащен всеми необходимыми функциями для организации комфортных и безопасных перевозок пассажиров, в том числе маломобильных граждан.





ЮУрГУ презентовал на «Иннопроме» прототипы протезов голени из полимерных и композитных материалов. Также в экспозиции представлены макет коммунальной машины, сорбенты для очистки воды, биоразлагаемые пленки-биосенсоры и многое другое.

ООО «Технопорт» разместило на площадке коллективного стенда Челябинской области дроны, которые могут обеспечить быструю доставку грузов в труднодоступные местности, даже при плохих погодных условиях и сильнейшем боковом ветре. А завод «ДСТ-Урал» показал новый динамический комплекс для дистанционного управления беспилотной техникой с применением дополненной реальности, симуляцией производственных процессов, процессов обучения управлению техникой.









Промышленная компания «Анеко» презентовала оборудование для газовой и нефтяной промышленности, которое сегодня широко востребовано в отрасли.

Помимо участников коллективного стенда, южноуральские производители демонстрируют свои возможности на собственных площадках или на стендах холдингов.