Алексей Текслер оценил работу очистных сооружений правого берега Магнитогорска

Сегодня здесь завершают масштабную реконструкцию

Очистные сооружения правого берега Магнитогорска работают более полувека — с 1963 года. Вторая очередь была запущена в 1980 году. С тех пор они устарели физически и морально. Сегодня город завершает масштабную реконструкцию сооружений. В пятницу, 19 июля, обновленный объект посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сейчас на объекте проходит адаптация биологической очистки к новым режимам работы. Уже получены положительные показатели очистки сточных вод.

Губернатору показали воздуходувки нового поколения и автоматизированную систему отбора проб.

«Автоматизированная система отбора проб передает все данные на компьютер, находящийся на второй воздуходувке, и оператор может отследить изменения и при необходимости внести корректировки. Система завязана с воздуходувкой, которая подает воздух через аэрационную систему для поддержания жизнедеятельности бактерий в аэротенках (резервуарах) и производит биологическую очистку сточных вод», — рассказала начальник службы очистных сооружений правого берега Татьяна Камлыкова.

Разновидностей бактерий, которые растворяют органику в воде, очень много, и каждая отвечает за свой «участок» работы: если нет нужного загрязнения, бактерии уходят в анабиоз и «просыпаются», если поступило вещество, за которое отвечает данный вид микроорганизмов.





«Буквально в течение последнего месяца завершим все работы, получим акт ввода в эксплуатацию. Большой важный объект для города, несколько лет он реализовывался, в том числе с поддержкой Фонда развития территории. Молодцы, что работу завершили своевременно», — похвалил власти города глава региона.

После реконструкции через очистные сооружения проходят почти 90 тысяч кубометров воды в сутки. Повысилось качество очистки воды, а доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам, должна снизиться вдвое. Также должно сократиться воздействие вредных факторов на реку Урал. Кроме того, новое оборудование позволяет сократить потребление электричества.

Осмотрев объект, Алексей Текслер заметил, что реализация инфраструктурных проектов в Магнитогорске продолжится — в планах реконструкция очистных левобережной части города.

Также сегодня глава региона оценил ход рекультивации свалки в Магнитогорске.