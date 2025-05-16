Завод по производству ПЭТ-флекса заработает в Челябинской области в 2026 году

﻿На Южном Урале строится экопромышленный парк

В Челябинской области на территории города Миасс строится экопромышленный парк — один из восьми пилотных проектов России по созданию современных комплексов для переработки отходов и развития экономики замкнутого цикла. Туда зашел первый резидент, который будет заниматься ПЭТ-флексом, сообщил замгубернатора Челябинской области Александр Козлов на Открытом экологическом форуме.

ПЭТ-флекс — это измельченные частицы изделий из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Чаще всего это бывшие в употреблении пластиковые бутылки и тара. Делать из этого материала можно множество вещей: от полиэфирных волокон для текстиля до контейнеров и строительных материалов.

В Челябинской области есть несколько предприятий, которые перерабатывают отходы.

«На экофоруме упоминали флагманов переработки: „Вторком“, „Центр упаковки“, „Мегаполис ресурс“, „Символ“... Кроме того, важно, что мы — один из регионов, где строится экопромышленный парк. И там уже есть первый резидент», — отметил Александр Козлов.

К маю 2025 года в экопромышленном парке почти готово здание научно-технического центра, оно на стадии внутренней отделки. По словам замгубернатора, компания-производитель ПЭТ-флекса тоже начала строительство, ведет монтаж металлоконструкций.

«Думаю, что там порядка 16 тысяч тонн ПЭТ-флекса будет производиться. Я надеюсь, что этот завод заработает уже в следующем году», — рассказал Александр Козлов.

Ранее мы рассказывали, что на Южном Урале вторую жизнь находят 14% твердых коммунальных отходов.