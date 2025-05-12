Зарплата половины населения Челябинской области превысит 100 тысяч через 4,4 года

Регион занял 20‑е место в общероссийском рейтинге по динамике роста заработка

На Южном Урале половина населения будет получать зарплату от 100 тысяч рублей через 4,4 года, а через 7,3 года такого уровня заработка достигнет 75% горожан. Это стало известно из исследования, проведенного «РИА Новости».

Быстрее всего зарплаты на Урале растут в Ямало-Ненецком автономном округе, в данный момент половина населения там уже получают больше 100 тысяч рублей. Через 3,7 года столько смогут зарабатывать 75% жителей. ЯНАО стал лидером и в общероссийском рейтинге.

На втором месте по УрФО находится Ханты-Мансийский автономный округ. Там через 1,7 года более 100 тысяч рублей будет получать половина местных жителей, а спустя 5,5 года — 75% населения. В общероссийском рейтинге ХМАО занял четвертое место.

Следом идет Свердловская область, где через 4,3 года половина населения будет получать 100 тысяч, спустя 7,3 года — 75% жителей региона. В Тюменской области для этого потребуется 4,3 и 7,6 года соответственно.

Челябинская область оказалась на предпоследнем месте по динамике роста зарплат, уступив лишь Курганской. Более 100 тысяч рублей половина южноуральцев будет получать через 4,4 года, 75% — спустя 7,3 года. Половине курганцев такой заработок придется ждать 4,8 года, 75% — 7,5 года.

Ранее ИА «Первое областное» писало, на что в 2025 году южноуральцы обращают внимание при выборе работы.