Спрос на вакансии с соцпакетом в Челябинской области вырос более чем в два раза

Соискателям интересны вакансии с оплатой связи и медстраховкой

Челябинский рынок труда демонстрирует тренд на переоценку приоритетов соискателей. Если ранее ключевым критерием в выборе работы была зарплата, то теперь горожан больше привлекают дополнительные льготы и компенсации. Что важно для челябинцев в вакансиях в 2025 году, ИА «Первое областное» рассказали в «Авито Работе».

По данным аналитиков, спрос на вакансии с оплатой мобильной связи увеличился на 129%, с медицинской страховкой — на 127%.

Компенсация затрат на телефонные разговоры особенно актуальна для специалистов, которые весь день проводят «на трубке», например логисты. Эти сотрудники стали откликаться на такие вакансии на 135% чаще.

Третье место среди привилегий, которые интересуют челябинцев при выборе работы, занимают корпоративные скидки (+86%).

Менее очевидные, но стабильно набирающие популярность факторы комфорта — подарки детям на праздники (+82%), оплата бензина (+76%), наличие бесплатной парковки (+75%). Также аналитики отмечают, что среди кандидатов растет интерес к работодателям, предлагающим зоны отдыха (+75%).