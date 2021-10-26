Загрузка баз отдыха во время нерабочих дней в Челябинской области вырастет на 40%

При заселении у всех гостей должны проверить QR‑коды

На базах отдыха в Челябинской области наблюдается всплеск активности в связи с объявлением нерабочих дней. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщил заместитель министра экономического развития области Андрей Минченко. Загрузка во время школьных осенних каникул обычно увеличивается примерно на 40%.

Базы отдыха в Челябинской области, как гостиницы и хостелы, обязаны регистрировать посетителей только по QR-кодам.

«Я хотел бы обратиться к предпринимателям с просьбой о соблюдении всех мер предосторожности. Речь не только о проверках QR-кодов, но и о санитарной обработке, масочном режиме. Туристическая отрасль в целом находится в относительно выигрышной ситуации. Говорить о серьезных убытках — неправильно. Лето длилось почти пять месяцев. Можно сказать, что отрасль находится в хорошем состоянии», — говорит Андрей Минченко.

Многие южноуральцы рассчитывали провести эту осень за городом — отдохнуть на базе отдыха или подлечиться в санатории. Но далеко не у всех жителей региона на данный момент есть заветные QR-коды. Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода рассказала ИА «Первое областное», как новые ограничения скажутся на отдыхе южноуральцев.