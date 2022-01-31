«Южуралмост» требует у мэрии Челябинска вернуть конструкции развязки по Братьев Кашириных

Также дорожники пытаются отсудить у города 182 млн рублей по расторгнутому контракту

АО «Южуралмост» подало иск в Арбитражный суд Челябинской области. Ответчиком выступает город Челябинск в лице администрации. Компания требует «вернуть строения», возведенные в рамках муниципального контракта 2017 года. Речь идет о договоре «Южуралмоста» с мэрией на строительство третьей очереди транспортной развязки по улице Братьев Кашириных от Российской до Кирова. Дорожники должны были сдать путепровод в 2018 году, но опоздали почти на год. Контракт был расторгнут, однако у подрядчика остались претензии. Истец требует вернуть конструктивные элементы развязки, а в придачу — 182 млн рублей. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

История у спора по развязке — давняя. В 2017 году комитет дорожного хозяйства заключил с «Южуралмостом» контракт на реконструкцию улицы Енисейской и строительство третьей очереди путепровода за 606,6 млн рублей. Выполнить работы нужно было до конца 2018 года. К исполнению контракта привлекли семь субподрядчиков. Мэрия оплатила 540,8 млн рублей, однако «Южуралмост» не успел вовремя сдать работы по дорожной развязке. Просрочка составила 244 дня.

Контракт был расторгнут, а чиновники начали вести претензионную работу. Осенью 2020 года комитет дорожного хозяйства города потребовал вернуть пени в размере 109 млн рублей через суд. Мэрия получила отказ, сейчас это решение обжалуют в апелляционной инстанции.

«Южуралмост» подал встречные иски. Во-первых, требуют вернуть 182 млн рублей. Истец заявляет, что мэрия не подписала и не оплатила акты выполненных работ. Заседание по делу назначено на 29 марта. Во-вторых, компания выдвинула исковые требования на возврат строений, которые возведены, но не были оплачены. Пока в судебных материалах не приводится перечень конструкций. Судя по всему, речь может идти о завершающей стадии строительства третьей очереди развязки. Акт выполненных работ, на который ссылается подрядчик, датируется декабрем 2018 года. Как раз тогда мэрия проводила приемку моста. По этому иску заседание пока не назначено.

В комитете дорожного хозяйства мэрии в ответ на запрос ИА «Первое областное» подтвердили, что «Южуралмост» требует вернуть сооружения в рамках строительства развязки на Братьев Кашириных. Председатель комитета Ринат Кучитаров подчеркнул, что контракт был расторгнут по соглашению сторон. На вопросы корреспондента, что будет, если суд встанет на сторону истца и потребует вернуть конструкции, будет ли нарушена целостность моста, Ринат Кучитаров ответил: «Сведениями о возможности отделения части конструкции от объекта не располагаю».

В министерстве дорожного хозяйства региона сообщили, что развязка на Братьев Кашириных — зона ответственности мэрии и разбираться с подрядчиком будет администрация города, а не область.

Развязку на улице Братьев Кашириных строили 13 лет. С 2014 года объект был заморожен, работы возобновились только в 2018 году. На завершающей стадии главным подрядчиком был «Южуралмост». Окончательно сооружение сдали и пустили в эксплуатацию только в мае 2020 года.

«Южуралмост» является наследником крупнейшего в прошлом дорожного подрядчика региона — «Южуралавтобана». С 2016 по 2018 год «Южуралмост» становился подрядчиком по содержанию и ремонту почти всех дорог в Челябинске и области. 18 марта ФАС России признала антиконкурентными соглашения между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост». В их результате компания стала победителем десяти аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб., а ее доля на рынке превысила 90%.