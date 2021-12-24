Мэрия Челябинска обжалует решение суда по долгу «Южуралмоста» на 100 млн рублей

С компании требуют неустойку за срыв сроков строительства развязки возле цирка

Комитет дорожного хозяйства Челябинска подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Челябинской области по спору с АО «Южуралмост». Первая инстанция отказала чиновникам во взыскании с дорожного подрядчика 109,6 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Больше 100 млн рублей комитет дорожного хозяйства потребовал в качестве пени по контракту 2017 года на реконструкцию ул. Енисейской за 606,6 млн рублей. Согласно техзаданию контракта, компания «Южуралмост» должна была отремонтировать улицу Енисейскую, построить первую очередь улицы 3-й Эльтонской, проспект Героя России Родионова. Также «Южуралмост» был обязан построить третью очередь транспортной развязки по улице Братьев Кашириных от Российской до Кирова. Закончить нужно было до конца 2018 года. К выполнению работ привлекли семь субподрядчиков.

Мэрия оплатила 540,8 млн рублей по контракту. «Южуралмост» не успел вовремя сдать работы по дорожной развязке. Просрочка составила 244 дня. Контракт был расторгнут, а чиновники начали вести претензионную работу. Осенью прошлого года комитет дорожного хозяйства города потребовал вернуть пени в размере 109 млн рублей через суд.

В решении суда говорится, что заказчиком были несвоевременно получены разрешительные документы на строительные работы, в связи с чем подрядчик не мог приступить к выполнению техзадания. Помимо этого, сроки были нарушены из-за того, что изменения в проектную документацию вносились по ходу выполнения работ на объектах.

«Для обеспечения своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок заказчик должен был предоставить своевременно для строительства земельный участок. В безвозмездное пользование участок был предоставлен лишь в ноябре 2017 года, что нарушило сроки проведения строительных работ», — говорится в материалах дела.

В решении суда первой инстанции в удовлетворении иска комитета дорожного хозяйства отказано.

Отметим, что «Южуралмост» с 2016 по 2018 год становился подрядчиком по содержанию и ремонту почти всех дорог в Челябинске и области. 18 марта ФАС России признала антиконкурентными соглашения между экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост». В результате сговора компания стала победителем десяти аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб., а ее доля на рынке превысила 90%.