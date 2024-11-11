Южноуральцев приглашают обсудить областной бюджет на 2025 год

Общественное обсуждение проекта состоится с 12 по 21 ноября

В Челябинской области с 12 по 21 ноября состоится общественное обсуждение проекта закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Южноуральцы могут направить свои предложения.

Законопроект о бюджете уже поступил в Законодательное собрание Челябинской области. Известно, что главный финансовый документ региона имеет социальную направленность.

В бюджете предусмотрены расходы на реализацию указов президента, поддержку участников СВО и их семей, обновление инфраструктуры, развитие туризма и транспорта в регионе. Также средства направят на поддержку муниципальных образований области.

«Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более того, будут проиндексированы в соответствии с законодательством выплаты по всем социальным обязательствам. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов бюджета составит 70%»,— ранее сообщал губернатор Алексей Текслер.

Законопроект размещен на сайтах Законодательного собрания Челябинской области и министерства финансов Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанный проект опубликован в газете «Южноуральская панорама» от 1 ноября 2024 года.

Рекомендации, предложения, мнения к законопроекту принимают с 12 по 21 ноября 2024 года (включительно) по электронной почте: pubs@zs74.ru или по адресу: 454009, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 114.

Отправителю необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон. Общественным объединениям нужно предоставить сведения о наименовании, адресе, телефоне и электронной почте. Анонимные обращения не рассматриваются.

Ранее мы сообщали, что в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов будут проиндексированы все социальные выплаты.