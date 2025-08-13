Южноуральским аграриям предложили продавать твердую пшеницу в Турцию и Тунис

Стоимость дурума на мировых биржах пока продолжает снижаться

Аграрии Челябинской области в деловой части агропромышленной выставки «Агро‑2025», которая начала работу в Челябинске, определили перспективные рынки для реализации твердой пшеницы. Стоимость дурума — главной «валюты» в сельском хозяйстве — продолжает снижаться на мировых биржах. Производители твердой пшеницы обеспокоены, удастся ли им выгодно распродать урожай и какие рынки будут открыты для экспорта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«На сегодняшний день не только российская пшеница не может беспрепятственно поставляться на европейский рынок, но и казахстанская. Есть большие сложности в поставках. И поэтому европейские производители вынуждены наращивать производство (прогноз +12% в 2025 году. — Прим. ред.), чтобы закрывать потребности внутреннего рынка. Одновременно у российских аграриев открываются другие „окна“ для экспорта твердой пшеницы», — считает директор ООО «Гранекс» Алексей Рыбницкий.

Среди перспективных направлений для экспорта твердой пшеницы — Тунис и Турция.

«В Турции в этом году очень плохой урожай пшеницы, поэтому турки будут готовы закупать сырье в больших объемах. Тунис в свою очередь требует поставок качественной пшеницы, поэтому аграриям важно уже сегодня поработать над качеством своего урожая», — уточнил он.

В свою очередь южноуральские производители в этом году рассчитывают на высокую доходность по твердой пшенице и продуктов ее переработки.

«Основная наша экспортная позиция — это мука, которая показывает устойчивый, несмотря на все сложности, рост. Положительная динамика сегодня сохраняется и в рублях, и в объемах. Например, в 2023 году „Макфа“ реализовала муки почти на 1 миллиард рублей, что является хорошим результатом. Что касается макаронных изделий, то в 2024 году компания поставила на экспорт продукции в объеме всего 14 тысяч тонн при объемах производства более 1 миллиона тонн», — уточнил коммерческий директор АО «Макфа» Наиль Шарюков.

АО «Макфа» активно выходит на рынки стран БРИКС и развивает сотрудничество с восточными странами. Это Оман, Таиланд, Ливан, Египет, Иран. В 2025 году компания планирует поставить за рубеж 15,5—16 тысяч тонн макарон.

«Одно из предложений по поддержке агроэкспорта — это субсидирование государством стоимости зерна в логистике. Производитель показывает варианты экспорта, раскрывает свои убытки для последующей их компенсации», — предлагает Наиль Шарюков.

Такое предложение поддержала представитель компании «Ситно» Катерина Капылова. На сессии по развитию экспорта твердой пшеницы она рассказала о поставках компании «Ситно».

«Ассортимент продукции, которую мы поставляем на экспорт из Челябинской области, — это мука, макароны, кондитерские изделия, печенье, вафли. Также с недавних пор отгружаем в Китай куриные лапки, но это исключительно для китайского рынка», — уточнила она.

Несмотря на колебания в стоимости твердой пшеницы на мировых биржах, эксперты не советуют сбрасывать эту сельхозкультуру со счетов, поскольку тренды могут измениться уже в ближайшее время. Однако ориентируют делать ставку на переработку зерна внутри регионов.

«Если смотреть с точки зрения долгосрочных планов, то приоритет — это экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. И здесь аграриям Южного Урала ввиду географического положения должен быть интересен прежде всего емкий рынок Китая», — считает начальник аналитического управления «Агроэкспорта» Алена Шаткова.

Между тем в 2024 году в Челябинской области собрали рекордный урожай твердой пшеницы. Отличные показатели и по другим сельхозкультурам.