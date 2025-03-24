Врачи и дворники оказались самыми дефицитными профессиями в Челябинске

Спрос на персонал в регионе снизился на 25% в феврале

Врачи и дворники вошли в список остродефицитных вакансий в Челябинске по итогам февраля 2025 года. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в hh.ru.

В феврале 2025 года спрос на персонал в Челябинской области упал на 25% по сравнению с этим же периодом прошлого года, в то время как общероссийский показатель вырос на 8%. Параллельно с этим наблюдается значительный рост активности соискателей: число резюме в регионе увеличилось на 47%, по стране — на 13%.

Несмотря на снижение спроса, рынок труда в Челябинской области находится в относительном балансе: на одну вакансию приходится 4,5 резюме против 5,1 в среднем по России.

На Южном Урале ряд ключевых секторов испытывает острый дефицит кадров. Наиболее критичная ситуация наблюдается в розничной торговле (1,4 резюме на вакансию), медицине и фармацевтике (2,1), а также в сфере производства и сервисного обслуживания (3,0).

Самыми остродефицитными, согласно исследованиям платформы, на данный момент являются врачи и дворники — на одну вакансию для них приходится лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов.

Также работодатели испытывают сложности с поиском персонала на позиции поваров, пекарей, кондитеров (1,1 резюме), администраторов магазина и торгового зала (1,2), товароведов (1,3), продавцов, главных врачей, заведующих отделением (по 1,4), ветеринарных врачей (1,6), директоров магазина и сети магазинов (1,8), слесарей, сантехников (1,9), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (2,0), специалистов по взысканию задолженности, электромонтажников (по 2,3), зоотехников, инженеров ПНР, медицинских сестер и братьев, фармацевтов-провизоров (по 2,4), автослесарей, автомехаников (2,5), а также сварщиков и агентов по недвижимости (по 2,6).



Ранее сообщалось, что в Челябинске предлагают работу мамам в декрете.