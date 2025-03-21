В Челябинске предлагают работу мамам в декрете

Среди вакансий — операторы, ассистенты и рекрутеры на удаленке

В период декретного отпуска мамы часто ищут варианты подработки, чтобы занять досуг и пополнить бюджет. Специалисты «Авито Работы» собрали вакансии, представленные на платформе в Челябинске, которые подойдут для девушек с маленькими детьми.

Для тех, кто предпочитает удаленный формат работы, предлагают вакансию по профессии специалист поддержки. В объявлении указано, что сотрудникам предстоит консультировать клиентов на входящих звонках, рассказывать о преимуществах компании и помогать в решении вопросов. Требуется ПК с доступом в интернет. Компания предлагает частичную занятость от 4,5 часа в день. Заработная плата — от 32 до 60 тысяч рублей в месяц.

Следующий вариант — помощник по хозяйству — подойдет для тех, кто предпочитает офлайн-работу. Среди обязанностей — стирка и смена постельного белья, уборка помещения. В объявлении указано, что на уборку одной квартиры уходит около одного часа. График работы подразумевает занятость с 11 до 15 часов. Заработная плата за смену — до 2 тысяч рублей.

Для тех, кто хочет развиваться в сфере рекламы и маркетинга, подойдет вакансия ассистента руководителя агентства. Работодатель предлагает гибкий график с частичной занятостью от двух часов в день, фиксированную оплату 10 тысяч рублей в месяц.

Завершает подборку вакансия рекрутера. Среди обязанностей — поиск и подбор персонала, проведение собеседований и размещение вакансий. Компания предлагает удаленный формат работы и гибкий график до четырех часов в день. Заработная плата — от 50 до 70 тысяч рублей.