Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Поручение необходимо реализовать до 25 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 июля снизить ставку по основной программе ипотеки с господдержкой не более 7%. Об этом говорится на сайте Кремля.



«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7 процентов годовых в течение всего срока кредитования», — говорится на сайте Кремля.



Глава государства предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел 15—18 июня.

По данным ТАСС, 22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о подписании правительством постановления по снижению ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Размер субсидированного кредита остается на прежнем уровне. Это 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных субъектов.

Напомним, в Челябинской области в июне каждую четвертую сделку в отделениях ВТБ заключали в рамках льготных госпрограмм. Совокупный объем выдач по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке за июнь на 11% превысил майский показатель и составил более 140 млн рублей.