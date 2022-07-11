В Челябинской области рынок ипотеки вырос после двух месяцев падения

Выясняем, какое жилье в регионе выгодно покупать сейчас

Объем выдачи ипотек в Челябинской области в июне вырос в 1,5 раза по сравнению с «провальным» маем. В конце весны количество сделок было минимальным. Чем вызван рост спроса на ипотеку и какое жилье сейчас выгодно приобретать в регионе, выяснял корреспондент ИА «Первое областное».

Ипотека стала доступнее

Увеличение спроса на ипотечные программы в июне является общероссийской тенденцией: выдачи кредитов на покупку жилья в стране выросли на 78,5% относительно мая до 251,5 млрд рублей, а их количество — на 87% до 68,6 тыс. штук, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Frank RG.

«Рынок ипотеки падал два месяца подряд: в апреле выдачи и количество кредитов рухнули на 70%, в мае рынок сократился еще на 13,5% до 140,9 млрд рублей по сравнению с апрелем. Два месяца подряд размер выданных кредитов и их количество находились на уровнях кризисного 2015 года», — говорится в исследовании.

Снижение Центробанком ключевой ставки 10 июня с 11% до 9,5% послужило стимулом для банковского сообщества уменьшить ипотечные ставки.

«В июне спрос на жилищные кредиты в Челябинской области заметно вырос на фоне улучшения условий по ипотеке. Оживлению рынка также способствовал значительный отложенный спрос, сформировавшийся весной, когда многие клиенты ставили „на паузу“ планы в ожидании снижения ставок. Особенно это характерно для вторичного рынка недвижимости региона. В целом за июнь челябинцы оформили в ВТБ более 170 жилищных кредитов на общую сумму свыше 400 млн рублей, что на 40% больше, чем в мае по объему, и на 74% — по числу сделок»,— сообщили в пресс-служба ВТБ.

Каждая четвертая сделка в июне в банковских отделениях ВТБ заключалась в рамках льготных госпрограмм. Совокупный объем выдач по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке за июнь на 11% превысил майский показатель и составил более 140 млн рублей. Средняя сумма ипотечной сделки в Челябинской области в июне составила 2,3 млн рублей, пояснили в пресс-службе организации.

«В июне наблюдалось восстановление спроса на ипотеку: банк выдал в 1,5 раза больше кредитов, чем в мае. Средний чек не изменился и находится на уровне 1,9 млн рублей. Процентная ставка по ипотеке снизилась вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, в том числе и по льготным программам. Сейчас минимальная ставка на приобретение квартиры по программе с господдержкой в Сбере — 6,7% годовых при оформлении через сервис Домклик и приобретении страховки. Заемщик может получить кредит не только на покупку квартиры, но и на строительство дома, дачи, приобретение земельного участка и машиноместа», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Однако, июньское повышение спроса на ипотеку не компенсировало полугодового снижения числа сделок: за первое полугодие 2022 года Сбербанк выдал в Челябинской области ипотечных кредитов на 16,3 млрд рублей, что примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выдач ипотечных кредитов «Росбанк Дом» в Челябинской области по итогам первого полугодия 2022 года сократился на 58% к 2021 году до 254 млн рублей.

«По итогам июня отмечается положительная динамика по выдачам ипотеки в Челябинской области. Так, по сравнению с маем 2022 года объем выдач увеличился более чем в 2,5 раза. Средний размер ипотечного кредита на начало текущего года составил 4,2 млн рублей, на начало июня — 4,98 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Росбанка.

Субсидии вводят застройщики

По данным челябинского отделения Банка России, в апреле-мае 2022 года жители Челябинской области оформили 2,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,9 млрд рублей. При этом средний размер ипотечного займа достиг 2,2 млн рублей.

«По сравнению с мартовскими показателями в апреле количество выданных ипотечных кредитов сократилось в три раза, объем — в 3,6 раза. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в Челябинской области в мае составила 8,2%, снизившись по сравнению с апрелем на 0,5 процентного пункта», — пояснили в пресс-службе.

В июне ставка по программе льготной ипотеки снизилась с 9% до 7% годовых, вернувшись к докризисному уровню. По рыночным программам у банков действуют двузначные ставки.

Средневзвешенная ставка в топ-20 банках по данным «ДОМ.РФ» на 1 июля составляла 10,72% на новостройки и 10,83% — на вторичное жилье. По льготным ипотечным программам (с господдержкой) ставка гораздо ниже — 6,63%, по семейной — 5,64%.

По мнению банкиров, оживление ипотечных программ сегодня сдерживается сокращением доходов населения, общей неопределенностью и ожиданием дальнейшего снижения процентных ставок. В этой ситуации крупные южноуральские застройщики вводят собственные программы субсидирования ипотеки, чтобы стимулировать таким образом спрос на квадратные метры в новостройках.

«В феврале-марте мы наблюдали повышенный спрос на первичную недвижимость, значительная часть населения реализовала свои потребности в жилье. После настал период затишья. Но уже сегодня мы видим тенденцию к возрождению спроса, ежедневно увеличивается количество обращений, звонков, в банках растет количество выданных ипотечных кредитов», — говорит генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко.

По его словам, существенно изменились условия покупки недвижимости. В жилых комплексах «Парковый» и «Белый хутор» доступны квартиры по ставке от 1,7% на весь срок по семейной ипотеке и от 2,7% — по программе «Господдержка 2020». Ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру 58 кв. м в новом доме составит от 13 тыс. рублей в месяц.

«Мы, как застройщик, реализуем собственные жилищные программы, по которым скидка на объекты недвижимости может достигать 335 тыс. рублей. Кроме того предлагаем беспроцентную рассрочку и трейд-ин. И это исключительно коммерческая история, никакие бюджетные средства не привлекаются», — пояснил он.

По прогнозам экспертов ВТБ, улучшение условий по ипотеки может привести к удвоению среднемесячных выдач жилищных кредитов на новостройки на российском рынке в ближайшие несколько месяцев.

«Уже во втором полугодии количество сделок на первичном рынке может вырасти на 35% по сравнению с первым. Также это „перезапустит“ и рынок вторичного жилья. Эти тенденции будут характерны и для рынка Челябинской области», — пояснили в пресс-службе ВТБ.

Банки также стремятся активно развивать сегмент льготного кредитования за счет реализации собственных ипотечных программ. К примеру, с 1 июля ВТБ запустил собственную льготную программу для многодетных семей со ставкой 3%.

В тренде новостройки

По словам риэлторов, на вторичном рынке недвижимости в регионе наблюдается спад. По количеству сделок выигрывает рынок новостроек, который продолжает свой рост несмотря на летний сезон.

«Стоимость квартир в новых домах значительно замедлилась, по некоторым объектам мы видим, что рост цен и вовсе остановился. Учитывая выгодные условия по ипотеке, летом приобрести квартиру челябинцам в новостройке будет максимально выгодно. С 1 сентября мы прогнозируем рост стоимости квадратных метров у застройщиков, поэтому в июле-августе выход на сделку будет самым правильным решением», — говорит руководитель отдела продаж нового жилья компании «Дан-недвижимость» Максим Молчанов.

По его словам, в этом году рынок продаж нового жилья в Челябинске стимулирует реализация сразу нескольких интересных проектов от местных застройщиков. В июле тренд на покупку квартир в новостройках сохранится, поскольку открыто бронирование жилья класса «комфорт плюс» от известного челябинского застройщика (Ленина, 4).

«Для своих клиентов мы приводим простые расчеты: сравниваем затраты при покупке вторичного жилья под 10% годовых и квартиры в новостройке под 5,5% годовых (по семейной ипотеке). Несмотря на то что жилье на вторичке на 10—15% доступнее по цене, переплата банку будет больше в связи с более высокими процентами по ипотеке и длительным сроком кредитования. Поэтому выгоднее сегодня покупать новое жилье, которое, к тому же, имеет высокую инвестиционную стоимость», — говорит Максим Молчанов.

В случае необходимости продажи инвестиционно привлекательного жилья хлопот будет меньше, убежден эксперт.