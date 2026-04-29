Владельцы бутиков Челябинска назвали причины закрытия модных шоурумов

Дизайнерским вещам сложно выдержать конкуренцию с масс-маркетом

В Челябинске с начала 2026 года закрылось сразу несколько известных бутиков одежды и обуви — например 2SIDES и Stylish. Это местные бренды, ставшие известными на всю страну. В апреле о масштабной распродаже перед закрытием объявила сеть магазинов Marmelad. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, почему дизайнерским вещам порою трудно выдержать конкуренцию с масс-маркетом и маркетплейсами.

«Я приняла решение о закрытии проекта, сети магазинов. Это очень трудное для меня решение. 16 лет, с 2010 года, я развивала магазин, он был для меня детищем. Начинала я бизнес с небольшого объема продаж вещей. Сейчас это одна из самых узнаваемых в городе сетей шоурумов, но пришло время закрыться. Для меня это маленькая смерть»,— поделилась в соцсетях владелица магазинов Marmelad Ольга Сидорова.

По ее словам, последние 3 года с укреплением позиций маркетплейсов объем продаж стабильно снижался на 20—30% в сезон. И несмотря на то, что упор делался на качество обслуживания, сервис и различные «плюшки» для клиентов, обороты продолжали падать. Расходы росли, нагрузки становилось больше, а прибыли меньше.

«Я боролась за свое детище до последнего, меняя ассортимент, развивая соцсети и пытаясь удержать цены. 16 лет я строила этот бизнес, и было непросто признать, что эта история закончена. Последней точкой стали налоговые и государственные ужесточения. На моей памяти это худшее время для малого бизнеса в целом и для розницы в частности. Люди живут в постоянном состоянии тревоги и неизвестности завтрашнего дня и распоряжаются своим бюджетом иначе, чем раньше, а модная одежда не предмет первой необходимости», — говорит Ольга.

К тому же выдержать конкуренцию с маркетплейсами, где укрепился демпинг со стороны китайских производителей, местным игрокам фешен-индустрии становится все сложнее. Ранее челябинские селлеры неоднократно заявляли, что работать с площадками онлайн-торговли становится невыгодно, в том числе из-за высоких комиссий. ФАС России рекомендовала маркетплейсам раскрыть размер этого платежа.

«Челябинские селлеры давно ждут корректировки комиссий на маркетплейсах. Сейчас китайские продавцы платят порядка 15% маркетплейсам, а я в такой же категории товаров — 35%. Помимо комиссии, у меня еще примерно 60% забирает маркетплейс. Это без учета налогов, НДС, себестоимости товара и затрат на рекламу. Мы ежедневно сталкиваемся с нереальным демпингом от китайских производителей», — сообщала селлер Елена Коржун.

Понятно, что конкурировать с потоком дешевой одежды и обуви, поступающим на маркетплейсы, стало невыгодно местным предпринимателям, но проблема видится немного шире, считают эксперты.

«Те предприниматели, кто изначально не выстроил систему управления бизнесом, сегодня вынуждены закрываться. Конечно, влияние оказывает рост налоговых ставок, санкции, логистика и в целом экономическая ситуация, но если грамотно выстроена финансовая модель, то компания успешно развивается на рынке и сегодня», — поясняет председатель клуба маркетологов и сервисологов Урала, создатель проекта «Завод» Елена Быкова.

По ее словам, кроме Wildberries и Ozon на рынке онлайн-торговли представлено огромное количество других площадок.

«Работа с маркетплейсами — это чистая математика, где важно грамотно рассчитать параметры входа, чтобы твой товар был реализован. Сегодня это выгодный канал сбыта продукции и им нужно уметь пользоваться. Другой вариант — это развивать собственную инфраструктуру продаж. Если бренд широко узнаваем, есть маркетинговая отстройка, то, может, и выстрелит, в других случаях — нет», — говорит Елена Быкова.

На снижение продаж сегодня влияет множество факторов, в том числе неправильная ассортиментная матрица. В фешен-индустрии важно нести в общество свой уникальный дизайнерский код. В этом году «Парижская неделя моды», цель которой популяризировать местные бренды, станет отдельным событием в календаре Южного Урала. Ранее мероприятие проходило вместе с Парижским полумарафоном, который стартует уже в 10‑й раз.