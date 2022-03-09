Владельцев вкладов на 1 млн рублей в Челябинской области освободят от налога

Это поможет сохранить личные сбережения на депозитах в полном объеме

Сегодня на заседании правительства РФ предложено освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 миллион рублей. С такой инициативой выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Изменения, которые мы предлагаем внести в законодательство, — в частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 миллион рублей. Эта норма была введена с 1 января прошлого года, предполагалось, что надо уплатить налог в 13 процентов. После повышения ключевой ставки увеличились проценты по вкладам, а значит, вырастут доходы и налоги. Отмена такой нормы не только за прошлый, но и за текущий год позволит поддержать граждан и сохранить сбережения», — считает Михаил Мишустин.

По данным Центробанка, жители Челябинской области хранят на банковских депозитах 503,5 млрд рублей, из них 90% составляют рублевые вклады (данные на 1 декабря 2021 года). Информацию о количестве вкладчиков, разместивших на банковских депозитах более 1 млн рублей, банки в срок до 28 февраля 2022 года предоставят в УФНС России по Челябинской области.

«В настоящее время предоставить информацию о количестве южноуральцев, сумма вкладов в банках у которых более 1 млн рублей, пока не представляется возможным, так как информация находится в обработке», — сообщили в УФНС России по Челябинской области.

Дело в том, что под уплату подоходного налога с 1 января 2022 года рисковали попасть и те вкладчики, кто имеет в совокупности на депозитных счетах, открытых в разных кредитных организациях, более 1 млн рублей (по последним подсчетам — более 700 тыс. рублей). Декларацию в налоговую службу им подавать не требовалось, поскольку процесс уплаты налога планировалось организовать по аналогии с уплатой имущественных налогов.

Ранее доцент кафедры «Экономика, финансы, управление» Уральского филиала Финансового института Надежда Калпакова сообщала о рисках оттока средств вкладчиков с депозитов, поскольку их доходы попадали под новое налогообложение. Его отмена на федеральном уровне позволит не только гражданам сохранить доходность банковских счетов в полном объеме, но и станет стимулом к открытию и пополнению новых накопительных вкладов.