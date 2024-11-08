Вице-премьер РФ Александр Новак оценил промышленный потенциал Челябинской области

Вместе с главой региона он посетил завод «Синары», площадку ТМК Стальные Технологии, НТЦ «Приводная техника» и «Завод роботов»

В Челябинске продолжается II Русский экономический форум. Сегодня, 9 ноября, во второй день форума регион посетил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. До участия в пленарном заседании он посетил промышленные объекты региона. Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он оценил Челябинский завод городского электрического транспорта (Синара — Городские Машины), площадку ТМК Стальные Технологии, НТЦ «Приводная техника» и «Завод роботов».

Завод городского электротранспорта — ключевой для региона инвестпроект, общая сумма инвестиций в него составила 1,2 миллиарда рублей. Он выпускает троллейбусы для Челябинска, Миасса, Ярославля и Екатеринбурга.

Для южноуральской столицы выпускается 168 машин, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. С начала 2025 года с конвейера завода сойдут первые электробусы. Их планируют закупить в Магнитогорск.

Следующей точкой визита стал завод по выпуску штампосварных деталей трубопроводов и оборудования для предприятий энергетического комплекса, металлургии и других отраслей ТМК Стальные Технологии. Завод работает с 2015 года, с 2019-го здесь производят кастомизированное оборудование новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения для различных отраслей промышленности: скрапные бадьи, стале- и чугуновозы, сталеразливочные ковши, кислородные конвертеры, корпуса доменных печей и пр.

Мощность предприятия — 10 тыс. тонн продукции в год. Продукция предназначена для нужд нефте- и газодобывающих компаний, машиностроительных и металлургических предприятий.

В научно-техническом центре «Приводная техника» вице-премьеру РФ представили новейшие разработки. Группа компаний ведет деятельность в области разработки систем автоматизации и электропривода, производства для этих систем преобразователей частоты и электродвигателей. Крупным инвестиционным проектом компании является строительство в Сосновском районе крупнейшего в России завода по производству преобразовательной техники и завода по производству электрических двигателей. Среди инновационных разработок — промышленная система накопления и хранения электроэнергии.

Также делегация посетила «Завод роботов», запущенный в феврале 2024 года. Это первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов RusRobot грузоподъемностью от 6 до 150 килограммов. Отметим, челябинский «Завод роботов» готов стать флагманом производителей российских роботов и компонентов к ним.

Среди инновационных разработок компании — промышленная система накопления и хранения электроэнергии. Данные системы позволяют сократить затраты на топливо и техническое обслуживание генераторов при одновременном улучшении качества электроснабжения.