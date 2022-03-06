Visa и Mastercard приостановили работу в России

Карты всех российских банков перестанут работать за рубежом

Международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о приостановке работы в России. Карты российских банков перестанут работать за границей, платежи не будут проходить в интернет-магазинах стран, которые поддерживают санкции. Решение Visa и Mastercard объяснили российской военной операцией на Украине.

«Мы сожалеем о том, как это решение влияет на коллег, клиентов, партнеров, продавцов, владельцев карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и продолжающаяся угроза миру и стабильности требуют от нас реакции в соответствии с нашими ценностями», — заявил глава Visa Эл Келли (цитата по пресс-релизу)

В ЦБ РФ заявили, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

В Банке России рекомендуют в случае выезда за границу брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Visa и Mastercard сначала отключили от своих систем банки из «блокирующего» санкционного списка США. В него вошли ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие».