На Златоустовской оружейной фабрике откроют иммерсивный музей

Одно из старейших предприятий Южного Урала преобразуют

В историческом здании Златоустовской оружейной фабрики, которая в прошлом году отметила 210-летний юбилей, будет создан масштабный исторический кластер. Проект подразумевает появление многоуровневого музейного комплекса, где туристы смогут ознакомиться с экспонатами и увидеть работу мастеров-оружейников. Как преобразуют знаменитое место, ИА «Первое областное» рассказал директор фабрики Валерий Томея.

Более двух столетий назад в Златоусте по указу царя Александра I была открыта «Фабрика дела белого оружия». Предприятие переживало разные периоды — от единственного в стране поставщика холодного оружия для русской армии до практически полного прекращения выпуска гравюр.

Теперь историческое здание 1815 года, по словам директора фабрики, ждет радикальное преображение. Планировка будет выстроена по вертикали, где каждый этаж будет представлять посетителям что-то свое.

«Будем видоизменяться, переноситься. Это здание полностью станет интерактивным музеем, чтобы четко показать, как работала фабрика все эти годы. Третий этаж станет большим „Музеем ножей мира“, на втором расскажем об истории Златоустовской оружейной фабрики, а на первом сделаем зоны отдыха, кафе, рестораны», — рассказывает Валерий Томея.





В иммерсивном музее посетители будут буквально погружаться в эпохи: от основания предприятия до современности. Особенностью станут живые инсталляции: в отдельных помещениях, изолированных от основного потока туристов, настоящие мастера будут выполнять гравировку, ковку и сборку.

«Вы увидите, как люди работают. Они будут настоящие», — поясняет директор фабрики.

Создание кластера — часть общей стратегии по возрождению бренда Златоустовской оружейной фабрики и самого города. После сложных 1990-х годов, когда предприятие переживало упадок, не только вернули предприятию историческое название, но и сделали ставку на его уникальность.

«Мы восстановили производство холодного оружия со златоустовской гравюрой. Такое изделие не производится больше нигде в мире. Златоустовскую гравюру на стали в таком объеме производим только мы», — подчеркивает директор.





По замыслу инициаторов проекта, туристический поток (сейчас это 1,5–3 тысячи человек в месяц) должен вырасти в разы. Это, в свою очередь, станет стимулом для развития городской инфраструктуры: кафе, гостиниц, транспортной логистики.

Важно отметить, что само производство не уйдет из города. Его планируют перенести в другие корпуса фабричного комплекса площадью около 14 тысяч квадратных метров, расположенные вдоль реки. Историческое же здание полностью посвятят культуре, истории и туризму.

