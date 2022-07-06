В Усть-Катаве сделают двухэтажный трамвай для космодрома «Восточный»

Транспорт будет развивать скорость до 100 км/ч

Усть-Катавский вагоностроительный завод подготовил проект двухэтажного трамвая для космодрома «Восточный». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас есть потрясающий проект двухэтажного трамвайного поезда, фактически это легкое метро. В сцепке идут несколько вагонов, вид у них галактический», — сказал Дмитрий Рогозин.

Как сообщил глава Роскосмоса, двухэтажный трамвай сможет развивать скорость до 100 км/ч. Он будет ездить по существующей на космодроме железнодорожной ветке. В будущем на «Восточном» построят скоростные трамвайные пути.

Ранее сообщалось, что Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», будет собирать беспилотные трамваи для космодрома «Восточный». УКВЗ удалось почти на 100% заместить импорт в условиях санкций.