В Троицке уже в сентябре будет открыт Брикетный завод для утилизации производственных отходов

Алексей Текслер встретился с инвесторами на Петербургском форуме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках ПМЭФ — 2021 провел встречу со старшим вице-президентом группы РОКВУЛ Хенриком Нильсеном и генеральным директором компании РОКВУЛ в России Мариной Потокер.

В ходе встречи обсудили перспективы развития бизнеса на территории Челябинской области, экологические проекты предприятия.

Так, в сентябре 2021 года состоится церемония открытия Брикетного завода, который строится в Троицке. Он позволит полностью исключить утилизацию производственных отходов на городские полигоны. А это положительно скажется на окружающей среде Южного Урала.