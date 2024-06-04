Управление по капитальному строительству администрации Троицка объявило аукцион на ремонт разрушенной паводком набережной на берегу реки Уй в 5-м микрорайоне. Информация размещена на сайте госзакупок.
Начальная сумма контракта составляет более 4,1 миллиона рублей. Подрядчику необходимо выполнить работы в срок до 1 июля 2024 года.
«Подрядчику необходимо провести аварийно-восстановительные работы после прошедшего по набережной ледохода, который разрушил пирс, скамейки, лежаки, смотровую вышку, фонари и подвесной мост. Исполнитель должен обновить эти объекты, в том числе урны, парковые лежаки, кабинки для переодевания, спасательную вышку, отремонтировать деревянный настил и установить наружное освещение», — указано в техзадании.
Заявки на участие принимаются до 11 июня, итоги подведут 13‑го.
Напомним, в апреле сильный паводок разрушил объекты городской набережной на берегу реки Уй: были снесены ограждения, деформированы скамейки, разрушена детская площадка.