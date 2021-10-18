В Трехгорном будут обучать детей катанию на лыжах и сноуборде

Специальные курсы запустят в комплексе «Каменный цветок»

Глава Трехгорного Евгений Сычев провел рабочую встречу с председателем совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олегом Сиротиным. Стороны обсуждали развитие гостиничного комплекса «Каменный цветок» и горнолыжного курорта «Завьялиха». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что «Солнечная долина» купила ГК «Каменный цветок» в конце сентября. Этот комплекс является сервис-спутником «Завьялихи». Олег Сиротин считает объединение возможностей «Солнечной долины» и ГЛК у Трехгорного перспективным решением для продвижения услуг в сфере горнолыжного туризма. Бизнесмен отметил, что идея такой интеграции исходит от губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Он активно участвует в решении проблем перезапуска ГЛК «Завьялиха».

Олег Сиротин подтвердил планы по организации в «Каменном цветке» детских программ по обучению катанию на лыжах и сноуборде. В «Солнечной долине» этот проект успешно реализуется с 2004 года как третий урок физкультуры для школьников. Обучение ежегодно проходит до 15 тыс. юных южноуральцев.

«Стратегия развития гостиничного комплекса „Каменный цветок“ выглядит следующим образом: первый из четырех корпусов предполагается полностью отвести под круглогодичные детские программы. Распространить их планируется за пределы Трехгорного: привлечь детей Сатки, Усть-Катава, других окрестных территорий. Во втором корпусе разместятся персонал и строители, два оставшихся и здание ресторана поставят на реконструкцию, чтобы привести в современный вид», — пояснили в пресс-службе администрации Трехгорного.

Ранее Олег Сиротин рассказывал ИА «Первое областное», что для восстановления номерного фонда ГК «Каменный цветок» нужно 100—120 млн рублей. Ремонт займет полтора — два года.