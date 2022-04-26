В России создадут единый Фонд пенсионного и социального страхования

Новая структура начнет работать с 1 января 2023 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Он должен заработать с 1 января 2023 года.

«Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в России единого Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан», — говорится на сайте правительства РФ.

Минтруду РФ поручено до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. В его основе — цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. Это позволит значительно упростить порядок перечисления социальных выплат.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в Челябинской области с этого года часть выплат из регионального Минсоца уже перешла в ведение ПФР. Среди них пособия по пяти группам граждан: семьи с детьми; военные и их семьи; граждане, подвергшиеся радиации; реабилитированные жертвы политических репрессий; граждане с инвалидностью, имеющие транспорт.

