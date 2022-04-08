Ирина Буторина рассказала о новых выплатах на детей

Руководитель социального ведомства ответила на вопросы семей из Челябинской области

На Южном Урале выросло число обращений в социальных сетях по мерам социальной поддержки семей с детьми. По итогам марта Центр управления регионами зафиксировал почти 1500 таких обращений. На них во время прямого эфира на портале «Объясняем.рф» ответила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.



Министр социальных отношений подробно рассказала о региональных мерах поддержки южноуральских семей. Так, в ближайшее время в Челябинской области начнется выплата 5000 рублей на спецпитание для детей с целиакией. Закон о соответствующей выплате уже принят. На данный момент в ведомстве в завершающей стадии находится принятие локальных актов.

Родители, воспитывающие детей с фенилкетонурией, уже получают 5000 рублей ежемесячно. Таких малышей в регионе около 90. Об этой региональной мере поддержки во время прямой линии в прошлом году сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Тогда с просьбой о материальной помощи к нему обратились родители малышей с редкими заболеваниями. В январе соответствующий закон уже вступил в силу.

Еще одно важное нововведение — изменение статуса многодетных семей в регионе. Раньше по достижении старшим ребенком 18 лет семья теряла статус, теперь же возрастной порог повысили.

«Сейчас предельный возраст старшего ребенка — 23 года. Но должно быть выполнено условие — ребенок продолжает обучение на очной форме в государственных образовательных учреждениях. Если это условие выполнено, то семья сохраняет за собой статус многодетной и может рассчитывать на соответствующие меры социальной поддержки», — пояснила Ирина Буторина.

Во время прямого эфира южноуральцам дали разъяснение и по новой федеральной мере соцподдержки — выплате семьям с детьми от 8 до 16 лет. О ней в марте заявил президент России Владимир Путин. Выплата будет осуществляться Пенсионным фондом России (ПФР). Однако подать заявление на получение этой помощи можно будет только с 1 мая.

«Постановление правительства, где будут оговорены и условия, и порядок назначения выплаты, и перечень необходимых документов, пока не принято. Однако если заявление будет подано до 1 октября 2022 года, то семья сможет получить выплату начиная с 1 апреля», — уточнила заместитель управляющего ОПФР Челябинской области Светлана Киселева.

С этого года часть выплат из регионального Минсоца перешла в ведение ПФР. Среди них — пособия по пяти группам граждан:

семьи с детьми; военные и их семьи; граждане, подвергшиеся радиации; реабилитированные жертвы политический репрессий; граждане с инвалидностью (дети-инвалиды), имеющие транспорт.

При этом за выплатной одной из самых популярных мер поддержки (на детей от 3 до 7 лет) южноуральским семьям по-прежнему необходимо обращаться в министерство социальных отношений Челябинской области.

Напомним, «Объясняем.рф» начал работу 1 марта. Сейчас помимо тем по социальной защите населения на портале можно найти исчерпывающие ответы на вопросы о здравоохранении, образовании, финансах, работе сотовой связи и интернета. В ближайшее время на нем появился новый раздел «Меры поддержки», в котором пользователи увидят подробные инструкции и условия оформления выплат.

«На данный момент зафиксировано почти 11 млн посещений портала и более 370 тысяч подписчиков в официальных аккаунтах в соцсетях. Также люди задают вопросы в чат-боте «Помощник Объясняем.рф». Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы»,— рассказал замглавы АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, в первую очередь на основе обращений формируется топ вопросов для проекта «Объясняем.рф». На каждый вопрос жители получают ответ в соцсетях — в основном это паблики правительств.