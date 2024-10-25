На пике сезона шиномонтажники зарабатывают по 150-200 тысяч рублей за неделю

В отрасли все равно наблюдается дефицит кадров

В октябре 2024 года шиномонтажники вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в автосфере, согласно исследованиям платформы «Авито». Управляющий челябинской компании «Уральский шиномонтаж» Егор Кожушков рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», сколько зарабатывают специалисты этой сферы в Челябинске, а также как привлекают людей на работу.

Период с октября по ноябрь является пиковым или, если так можно сказать, самым денежным для шиномонтажников. А все потому что резину автолюбители меняют в самый последний момент. Перед шиномонтажными мастерскими выстраиваются караваны из машин, а специалисты переходят на круглосуточный режим работы.

«В пик они за неделю зарабатывают от 150 до 200 тысяч рублей», — рассказывает директор шиномонтажки Егор Кожушков.

Управляющий автомастерской объяснил, что для специалистов в этой сфере есть всего два периода: сезон и межсезонье.

«В период межсезонья ребята в среднем зарабатывают около 70-80 тысяч рублей», — делится Егор Кошужков.

Согласно исследованиям платформы «Авито Работа», за 2024 год зарплаты у шиномонтажников выросли на 50% и составили почти 102 тысячи рублей.

На зарплату специалиста влияет не только время года, но и опыт, компетенция и наличие постоянных клиентов. По словам управляющего челябинской шиномонтажной мастерской, клиентская база нарабатывается в пик сезона, а в межсезонье люди уже знают, к кому обратиться.

В этой сфере, как и во многих других, несмотря на высокие зарплаты, наблюдается дефицит кадров. Сотрудников ищут различными способами — от объявлений до сарафанного радио.

«У нас объявления ежемесячно выкладываются. Использовали соцсети для привлечения, не помогло. Ребята приглашают родственников, знакомых, как говорится, сарафанное радио — лучшая реклама», — рассказывает Егор Кожушков.

Шиномонтажники говорят, что пока в зимнюю резину «переобуты» не более половины челябинцев. Следуюший пик спроса на свои услуги они ждут в начале ноября.