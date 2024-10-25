«Новая волна спроса будет в начале ноября»: всего около 40% челябинцев поменяли резину

На пике спроса сервисы будут работать круглосуточно

Водителей Челябинска первый снег уже проверил на прочность в начале октября. Но все еще впереди с приходом длительных заморозков. Почему челябинцы меняют резину в последний момент и когда лучше это сделать, ИА «Первое областное» рассказал специалист.

«Исходя из статистики, на данный момент „переобуты“ на зимнюю резину примерно 40—45% челябинцев. Большинство водителей пока ездит на летней. У людей есть время выбрать, где переобуться, как переобуться и насколько качественно это можно сделать. В 2024 году погода, правда, позволяет постепенно подготовиться»,— сказал старший специалист компании «Уральский шиномонтаж» Егор Абросимов.





Пользуются ли челябинцы этой возможностью и временем, пока не наступили холода? По словам специалиста, небольшой процент автолюбителей сейчас постепенно переобуваются. Таких очередей, как были в непогоду, сейчас, конечно, нет. Все-таки когда лучше менять резину?

«Раньше было как: снег пошел и не прекращается. У всех людей начинается паника, и все быстрее пытаются переобуться. Поэтому советую менять резину за недели две заранее, погоду посмотрели — и поменяли. Если у вас второй комплект колес, тоже заранее привезите на шиномонтажку и подготовьте их, пока нет большой нагрузки. Колеса будут готовы, а найти, кто их поставит, будет намного проще»,— говорит Егор.





Однако, по словам опытного шиномонтажника, большинство людей все равно будут в спешке ездить по мастерским за день до того, как выпадет первый снег.

«Люди будут искать себе место, чтобы переобуться. Если верить прогнозу погоды, все начнется в начале ноября»,— думает специалист.

Средняя цена на замену резины в Челябинске составляет 2—2,5 тысячи рублей.