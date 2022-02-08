В Никольской роще в Челябинске построят лыжероллерную трассу и установят аттракционы

Руководство города запланировало благоустройство парка

Администрация Челябинска 10 марта проведет публичные слушания по планировке территории в границах проспекта Победы, улиц Героев Танкограда, 3-й Арзамасской и Гатчинской. Речь идет о Никольской роще. В парке площадью 45 га планируется провести благоустройство.

Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии, в Никольской роще появятся спортивная и детская игровая площадки, аттракционы, лыжероллерная трасса, пункт проката, туалеты. Парковочных мест будет 334. Входы в парк обустроят с проспекта Победы, улиц Гатчинской и Героев Танкограда. Документацию разработала компания «ГрадстройПроект» из Санкт-Петербурга. Экспозицию с проектом можно будет увидеть с 16 февраля в Доме архитектора на проспекте Ленина, 41а.





В 2013—2014 годах у Никольской рощи со стороны улицы Героев Танкограда открывали спортивную площадку и сквер. В самом парке проложены асфальтированные дорожки, установлены фонари. Работы проводили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. На них направляли почти 10 млн рублей.

Еще в 2013 году сообщалось о планах создать на большой территории этнопарк с представительствами разных национальных диаспор — татар, башкир, казахов, нагайбаков. В 2018-м, когда администрация Калининского района вернулась к проекту, общественники выступали против, утверждая, что таким образом на парк повысится антропогенная нагрузка.