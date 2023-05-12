В моногородах Челябинской области будут производить плавленый сыр и развивать туризм

ВЭБ.РФ поддержала четыре проекта южноуральских предпринимателей

ВЭБ.РФ выдала средства на реализацию четырех проектов в моногородах Челябинской области. Об этом на выездном заседании комитета Госдумы по экономике в Магнитогорске рассказала главный управляющий партнер по городскому развитию блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Деньги направили на строительство в Озерске завода по производству плавленых сыров, открытие форелевого хозяйства в Нязепетровске. В Миассе госкорпорация профинансировала строительство курорта «Баден-Баден Тургояк» и обновление оборудования завода ЖБИ.

Ирина Макиева отметила, что в Челябинской области реализовали один из самых успешных в стране примеров по запуску нового производства в моногороде. В создание инфраструктуры для агрокомплекса «Горный» в Усть-Катаве ВЭБ.РФ вложила 1,5 млрд рублей.

«Агрокомбинат „Горный“ в Усть-Катаве — это суперпроект. Все обязательства, которые взял на себя инвестор, он выполнил. На этом комбинате работают 720 человек. Туда привлечено порядка 6 млрд инвестиций», — подчеркнула Ирина Макиева.

По ее словам, на рассмотрении ВЭБ.РФ находятся еще шесть заявок на получение финансирования от предпринимателей из моногородов Челябинской области.







Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил экономическому блоку регионального правительства в ручном режиме сопровождать инвестпроекты в моногородах.

«Для Челябинской области вопрос монопрофильности городов является актуальным. Регион занимает третье место в РФ и второе место в УрФО по количеству моногородов. У нас их 16. Ситуация в таких городах напрямую зависит от работы градообразующего предприятия. Стратегическая задача — вывести все моногорода на новый уровень развития, используя как имеющиеся инструменты, так и новые», — отметил глава региона.

Как отметил заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк, каждый третий южноуралец живет в моногороде. Пять из них (Озерск, Снежинск, Бакал, Миасс, Верхний Уфалей) являются территориями опережающего социально-экономического развития. Это зоны, где резиденты получают различные льготы. По мнению вице-губернатора, нужно продлить период предоставления этих преференций. Также нужно максимально расширить перечень видов деятельности для работы на этих территориях.





«В территориях опережающего развития Челябинской области заключено 55 соглашений с резидентами, создано 1,5 тыс. рабочих мест. Предлагаем на законодательном уровне принять решение о льготном периоде до 10 лет по страховым взносам для ТОРов, которые были созданы до 1 января 2020 года. Это может привлечь второй поток инвесторов в моногорода», — предложил Иван Куцевляк.

Напомним, 12 мая в Магнитогорске проходит выездное заседание комитета Госдумы по экономике. Мероприятие с приветственной речью открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он анонсировал проведение в Челябинске Русского экономического форума.





Марат Худяков, Карина Кальярова