В Челябинске осенью пройдет Русский экономический форум

Мероприятие анонсировал губернатор Алексей Текслер

В Челябинске с 9 по 11 ноября состоится Русский экономический форум. Мероприятие губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал на выездном совещании комитета Госдумы по экономической политике в Магнитогорске. Информацию передает корреспондент ИА «Первое областное».

На Русском экономическом форуме будут обсуждать новые экономические реалии и вопросы развития суверенной экономики России, отметил губернатор.

«Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Также надо прорабатывать расширение экспортных контактов с дружественными странами. Надо понимать, что мы можем быть сильнее только за счет внутренних возможностей», — подчеркнул глава региона.

В приветственном слове к участникам выездного совещания комитета Госдумы Алексей Текслер отметил, что экономика Челябинской области, несмотря на санкции, продолжает активно развиваться. Например, индекс промышленного производства вырос на 7,3%. Важными вопросами повестки дня губернатор назвал поддержку моногородов и развитие особых экономических зон.

Как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер поблагодарил полпреда в УрФО Владимира Якушева и председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина за то, что регион был выбран площадкой для проведения выездного заседания думского комитета.

«Мы сегодня более внимательно будем рассматривать вопросы моногородов и экспорта. Для нас это важные направления, учитывая, что Челябинская область — одна из крупнейших по количеству моногородов, и каждый моногород имеет свою специфику. Также мы экспортно ориентированный регион. Мы активно развиваемся, решаем задачи, которые стоят перед регионом: это вопросы экономического роста, роста производительности труда, роста заработных плат и доходов, конечно. Регион сегодня активно работает в рамках гособоронзаказа. И в этом смысле не подведет — все задачи, которые сегодня ставит страна, безусловно, выполнит», — подчеркнул Алексей Текслер.

Председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин в свою очередь подчеркнул важность выездных заседаний с участием представителей промышленности, администраций, в том числе моногородов, для выработки совместных решений.

«Безусловно, сегодня ключевые задачи, которые ставит перед нами руководство, — это реализация гособоронзаказа, развитие других отраслей промышленности, технологический суверенитет. Министерство экономического развития РФ подготовило закон о технологических компаниях — это также попытка все в большей и большей мере поддержать те прорывные технологии и проекты, которые позволят нам обеспечить независимость. Главное заключается в том, чтобы проекты стали действующими. Сейчас Банк России готовит предложения по снижению соответствующих требований резервов к капиталу. В кредитовании это позволит в экономику привлечь около 10 триллионов рублей инвестиций. Это огромные ресурсы», — сказал Максим Топилин.