В Челябинске лыжную базу преобразуют в современный квартал

Застройщик обещает сохранить спортивный дух территории

Лыжную базу преобразуют в рамках программы комплексного развития территории. Администрация Челябинска и девелоперская компания «Брусника» подписали соглашение о КРТ в районе Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. Ключевым объектом преобразований станет территория городской лыжной базы, сообщает пресс-служба застройщика.

Согласно проекту, на месте существующей инфраструктуры появится современный жилой квартал и многофункциональный спортивный комплекс. Внутри комплекса запланированы крытое поле для мини-футбола, позволяющее тренироваться круглый год, зал для настольного тенниса и пункт проката зимнего инвентаря.

Особое внимание уделяется сохранению и улучшению существующих спортивных функций. Все привычные активы — открытые футбольные поля, каток и площадка для игры в городки — продолжат работу даже на время строительства и впоследствии будут бережно реконструированы.

Также «Брусника» построит новое отдельное здание для школы карате, которая сейчас базируется в помещениях лыжной базы. Ее площадь увеличится в 1,5 раза, а после завершения работ объект будет передан в муниципальную собственность.

«Мы понимаем, что лыжная база — это ценное пространство для города. Все сложившиеся возможности для спорта и отдыха мы сохраним. Но наши исследования показывают запрос жителей на обновление инфраструктуры и благоустройство», — прокомментировал директор филиала «Брусники» в Челябинске и Перми Дмитрий Ступин.

Проект предусматривает организацию подземных парковок и создание новых пешеходных маршрутов для повышения доступности объектов.

Это уже второй проект КРТ от «Брусники» в Челябинске. Детальный мастер-план новой территории компания обещает представить во второй половине 2026 года.