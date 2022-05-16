В Миассе отложили строительство нового микрорайона c 25‑этажными домами

Конкурс среди застройщиков проведут повторно

Администрация Миасса планировала провести аукцион по передаче в аренду участка площадью 18,65 га на левом берегу реки Миасс для его последующей застройки. В этом месте, согласно проекту комплексного развития территории, в течение шести лет появится новый микрорайон со школой, детским садом, магазинами и другими коммерческими объектами. Торги по поиску застройщика пришлось отменить из-за решения Челябинского УФАС, сообщается на сайте мэрии Миасса.

Аукцион был запланирован на 18 мая. Начальная цена участка составляла 56,3 млн рублей. Аукцион должен был проводиться на повышение — с шагом в 1%. Однако на этапе сбора заявок в региональную антимонопольную службу поступила жалоба от одной из строительных компаний Миасса — «ФинПромСтрой».

Застройщик сообщил о нарушениях в конкурсной документации — по его мнению, требования по строительству не соответствуют городским правилам землепользования. Кроме того, «ФинПромСтрой» указал в жалобе, что на победителя аукциона могут возложить ответственность за реконструкцию недостроенного канализационного объекта Миасского завода железобетонных конструкций. Также отмечалось, что к участку под застройку нет подъездных путей — непонятно, как подъезжать строительной технике, а после застройки — как будет решаться вопрос транспортной нагрузки.





В администрации Миасса ответили на жалобу застройщика. Там считают, что противоречия документации и градостроительных правил нет. Недострой не указан в материалах аукциона, потому что не является объектом капитального строительства. Предложен и вариант насчет подъездных путей.

«На период строительства транспортная доступность территории комплексного развития обеспечивается по существующим улицам и дорогам городского значения. Кроме того, документация по планировке территории должна содержать объекты социального и коммунально-бытового назначения, инженерно-технического обеспечения, территориальная доступность которых предусматривается в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обязательства по созданию транспортной инфраструктуры установлены договором о комплексном развитии территории, графиком мероприятий и фиксируются дополнительным соглашением к такому договору», — отмечается в материалах УФАС.

Несмотря на доводы администрации, в Челябинском УФАС, изучив материалы дела, поддержали компанию «ФинПромСтрой» и потребовали, чтобы власти Миасса отменили аукцион. Кроме того, решается вопрос о возбуждении административного дела из-за нарушений закона.

Администрация Миасса, чтобы повторно провести аукцион, должна изменить документацию. Согласно первоначальному техзаданию, подготовить и согласовать проект застройки нужно в течение полутора лет. Общий срок создания микрорайона — шесть лет.

Строительство планируют в несколько этапов. Компании — победителю аукциона нужно будет предусмотреть в проекте дома разной этажности и «здания-акценты, выделяющиеся среди рядовой застройки». Предельная высота — 25 этажей. Квартиры должны быть одно-, двух- и трехкомнатные площадью 40, 60 и 80 кв. метров. Жилье следует предусмотреть и социальное, для нужд администрации. Общая площадь жилого фонда — 240—500 тыс. кв. метров. На первых этажах запланированы коммерческие помещения с высокими потолками и большими окнами. Застройщику также нужно будет возвести школу и детский сад, провести озеленение общественных пространств.

Добавим, что в марте администрация Миасса объявляла аукцион на комплексное развитие территории в северной части города. Новый микрорайон со школой и детским садом планируется построить западнее гаражей по улице Богдана Хмельницкого. Первоначально застройщика хотели выбрать 28 апреля. Но торги перенесли на 24 мая. Начальная цена составляет 83,8 млн рублей.